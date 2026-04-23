Biennale di Venezia, Commissione Ue pronta a sospendere i fondi

AGI - La Commissione europea ha confermato la volontà di sospendere i fondi alla Biennale di Venezia se la risposta alla lettera inviata dall'esecutivo Ue contro la riapertura del padiglione russo non sara' soddisfacente. Lo ha dichiarato il portavoce della Commissione europea per la Disinformazione, Thomas Regnier, nel briefing quotidiano con la stampa.
"La nostra posizione è molto chiara. Condanniamo fermamente il fatto che la Fondazione Biennale abbia permesso la presenza di un padiglione russo alla mostra d'arte. In questo contesto, esiste un solo finanziamento in corso, di 2 milioni di euro per i prossimi tre anni, ed è questo che intendiamo interrompere o sospendere", ha detto Regnier.
Dopo la lettera inviata dalla Commissione europea all'ente gestore due settimane fa, "La Biennale ha 30 giorni di tempo per risponderci e per potersi difendere sul perché il padiglione russo sia stata riaperto. Qualora la risposta non fosse soddisfacente, abbiamo ovviamente già detto che intendiamo sospendere o rescindere il contratto", ha precisato Regnier. Fino a oggi, ha proseguito il portavoce europeo, "non è stato erogato nemmeno un euro relativo a questo contratto". Il portavoce europeo ha poi confermato che ci sono stati scambi fra la Commissione europea e il governo italiano.
"Il primo contatto è avvenuto con il governo italiano. La Commissione europea ha inviato una lettera con lo scopo di informare che avremmo condannato politicamente la decisione di consentire la riapertura del padiglione russo e per informare sui possibili passi successivi che avremmo intrapreso, nonché di dare al governo italiano la possibilità di esaminare la questione. Posso confermare che, recentemente, abbiamo ricevuto una risposta dal governo italiano, che stiamo attualmente valutando", ha concluso.