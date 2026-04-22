Negli Usa i democratici vincono il referendum in Virginia

AGI - La Virginia premia i dem. Negli Usa i democratici hanno vinto il referendum per la ridefinizione dei collegi elettorali in Virginia. Lo riferiscono i media americani.
I risultati finali del referendum in Virginia
Nel referendum in Virginia, il sì a nuovi collegi ha vinto con il 51,5% contro il 48,5% di no. Grazie alle modifiche della mappa elettorale, i democratici potrebbero assicurarsi 10 degli 11 seggi alla Camera in palio nello stato alle elezioni di medio termine, a novembre.
La nuova mappa congressuale negli Usa
La nuova mappa congressuale potrebbe spostare l'equilibrio delle elezioni di midterm di novembre a favore dei democratici e a danno dei repubblicani del presidente Donald Trump.
La battaglia sul gerrymandering
La nuova mappa dei collegi potrebbe assicurare ai democratici 10 degli 11 seggi in palio per la Camera, mentre alle ultime elezioni era finita 6-5. La battaglia sul gerrymandering, la ridefinizione dei collegi a beneficio di uno o dell'altro partito, è diventata una delle principali della campagna elettorale per le elezioni congressuali di novembre.
I dem vinsero in California
L'anno scorso i dem avevano già vinto un referendum simile in California dove ora potrebbero aggiudicarsi cinque seggi in più. "La Virginia ha appena cambiato la traiettoria delle elezioni di midterm", ha dichiarato il presidente della Camera dello stato, Don Scott. "In un momento in cui Trump e i suoi alleati stanno cercando di assicurarsi il potere prima che gli elettori abbiano voce in capitolo, gli abitanti della Virginia si sono fatti sentire e hanno riportato il campo di gioco alla neutralità per l'intero paese".
Obama: "In Virginia hanno difeso la democrazia"
Barack Obama ha salutato il risultato del referendum in Virginia sulla ridefinizione dei collegi elettorali come una vittoria di chi difende la democrazia. "Congratulazioni, Virginia! I repubblicani stanno cercando di sbilanciare le elezioni di midterm a loro favore, ma non ci sono ancora riusciti", ha scritto l'ex presidente americano su X. "Grazie per averci mostrato cosa vuol dire difendere la nostra democrazia e reagire", ha aggiunto.