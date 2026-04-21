Europa in treno? Manca il biglietto unico

AGI - L'Europa è unita sulla carta ma non su rotaia. Prenotare un biglietto ferroviario in Europa non è affatto scontato, perché le piattaforme dei diversi vettori e dei diversi Paesi non dialogano tra loro, scoraggiando di fatto i viaggi internazionali in treno rispetto all'aereo.
Un rapporto del think tank Transport & Environment (T&E) mostra che prenotare biglietti ferroviari equivalenti è "difficile o impossibile" su quasi la metà delle rotte aeree internazionali più trafficate dell'UE.
Le tratte non prenotabili
Secondo il rapporto, rotte aeree molto gettonate come Lisbona-Madrid o Barcellona-Milano non sono prenotabili tramite i siti web di alcun operatore ferroviario, mentre collegamenti come Parigi-Roma e Amsterdam-Milano risultano disponibili solo su una piattaforma.
I limiti dei sistemi nazionali
La maggior parte dei passeggeri si affida ai sistemi di prenotazione degli operatori ferroviari nazionali. Tuttavia, considerando l'equivalente ferroviario delle 30 rotte aeree più trafficate d'Europa, il 20% delle tratte internazionali analizzate non può essere acquistato in un'unica soluzione sulle principali piattaforme ferroviarie, nonostante queste rotte siano servite da migliaia di voli che emettono ogni anno migliaia di tonnellate di CO2.
Viaggi lunghi senza biglietto unico
In sintesi, secondo l'osservatorio, i viaggi superiori ai 900 km non sono prenotabili con un unico biglietto dall'inizio alla fine del percorso tra Paesi dell'UE. Una discrepanza sorprendente, che mette in luce una grave carenza di competitività del trasporto ferroviario.
Il piano UE per il biglietto unico
Il pacchetto Ue sul biglietto unico dovrebbe imporre una negoziazione commerciale tra operatori ferroviari e piattaforme di prenotazione, per garantire che i biglietti siano visualizzati e venduti ovunque a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie.
L'obiettivo eè permettere ai passeggeri di acquistare un unico biglietto ferroviario per l'intero viaggio in Europa, con tutti i diritti di passeggero garantiti. Inoltre, in un momento in cui l'instabilità geopolitica e l'aumento del prezzo del carburante renderebbero il treno un'opzione sostenibile e strategica, l'impossibilità di prenotare facilmente un viaggio internazionale su rotaia rappresenta un ostacolo evidente.
La sfida ora è trasformare l'integrazione ferroviaria da ambizione teorica a realtà quotidiana: solo cosi' l'Europa potrà davvero competere con l'aereo e rendere il treno la scelta naturale per i viaggi a lunga distanza.