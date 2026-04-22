Anche i preservativi aumentano con la guerra in Iran

AGI - Se il conflitto con l'Iran non finirà a breve, anche il prezzo dei preservativi è destinato ad aumentare. Lo ha annunciato il più grande produttore mondiale di condom, riferendo che l'azienda aumenterà i prezzi fino al 30%, per la mancanza di materie prime causata dalla guerra.
L'amministratore delegato di Karex, Goh Miah Kiat, ha dichiarato ai media che i costi di produzione sono aumentati notevolmente dall'inizio del conflitto. L'azienda con sede in Malesia produce oltre cinque miliardi di preservativi all'anno e rifornisce marchi leader a livello mondiale come Durex e Trojan, nonché sistemi sanitari pubblici come l'Nhs del Regno Unito.
Blocco dello stretto di Hormuz e materie prime
Le forniture globali di petrolio sono state gravemente interrotte da quando l'Iran ha risposto agli attacchi aerei statunitensi e israeliani minacciando di colpire le navi nello Stretto di Hormuz. Ciò ha di fatto chiuso la via navigabile, causando enormi blocchi alle catene di approvvigionamento globali. Circa un quinto del petrolio greggio e del gas naturale liquefatto mondiali, così come altri prodotti petrolchimici, transitano solitamente attraverso lo Stretto.
Karex si affida a materiali derivati dal petrolio, tra cui l'ammoniaca, utilizzata per conservare il lattice, e lubrificanti a base di silicone.
Aumento della domanda e incertezza economica
Secondo Goh, la domanda di preservativi è aumentata di circa il 30% quest'anno, e l'aumento dei costi di trasporto e i ritardi nelle spedizioni hanno aggravato la carenza di scorte. "Nei periodi difficili, la necessità di usare il preservativo è ancora maggiore perché si è incerti sul proprio futuro, sul fatto di avere ancora un lavoro l'anno prossimo", ha dichiarato a Bloomberg. "Se avete un bambino adesso, avrete una bocca in più da sfamare", ha aggiunto.
Conseguenze globali del conflitto sui beni di consumo
L'impennata dei prezzi dei preservativi sottolinea come la guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran, che ha già scosso i mercati energetici mondiali, stia facendo aumentare anche i prezzi di altri beni per i consumatori. Secondo una nuova ricerca, la guerra ha contribuito a innescare un'impennata dei prezzi dei biglietti aerei e dei fertilizzanti e ha causato una carenza di elio, utilizzato per la produzione di chip per computer.