Il telescopio 'Roman' della Nasa a caccia di misteri tra le stelle

AGI - Un super telescopio a caccia di misteri tra le stelle. Si chiama Roman ed è il nuovo telescopio spaziale della Nasa, progettato per scansionare vaste aree dello Spazio alla ricerca di esopianeti ma anche cercare risposte ai grandi misteri fisici come la materia oscura.
Il telescopio Roman presentato dalla Nasa
Alto più di 12 metri, questo dispositivo argentato con enormi pannelli solari lanciato dalla Nasa è stato assemblato al Goddard Center dell'agenzia spaziale statunitense nel Maryland e sarà ora trasportato in Florida. Al più presto all'inizio di settembre sarà lanciato nello spazio a bordo di un razzo SpaceX.
L'omaggio alla madre di Hubble
Frutto di oltre 10 anni di lavoro, e costato 4 miliardi di dollari, la Nasa ha intitolato il nuovo telescopio a una delle più grandi astronome americane, Nancy Grace Roman, la 'mamma di Hubble', il più famoso dei telescopi entrato in servizio oltre 35 anni fa.
Roman a caccia dei misteri dell'universo
Toccherà al telescopio spaziale della Nasa Roman dare risposta ai molti quesiti lasciati irrisolti da Hubble, cui pure si deve la scoperta che l’universo si espande più velocemente di quanto si pensasse. Con un campo visivo oltre 100 volte superiore a quello di Hubble, Roman esplorerà vaste aree del cielo da un punto di vista privilegiato, a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra.
La Nasa e il mega inventario
"Ci invierà 11 terabyte di dati al giorno, il che significa che solo nel primo anno ci avrà fornito più dati di quanti il telescopio Hubble abbia raccolto in tutta la sua vita", ha spiegato Mark Melton, ingegnere di sistemi. Grazie a questa lente grandangolare, la Nasa sarà in grado di compilare un vasto inventario degli oggetti che compongono il nostro universo, ha assicurato Nicky Fox, responsabile delle attività scientifiche della Nasa. Ci si aspetta che Roman "scopra decine di migliaia di nuovi pianeti" o "migliaia di supernove", ha detto ancora Fox.
La materia oscura
Ma Roman mira anche a vedere l'invisibile: la materia oscura e l'energia oscura, la cui origine è sconosciuta ma che si pensa rappresenti il 95% del nostro universo. Grazie alla sua visione a infrarossi, sarà in grado di osservare la luce emessa dagli oggetti celesti miliardi di anni fa e quindi tornare indietro nel tempo per comprendere meglio questi due misteriosi fenomeni.
Insieme con l'Osservatorio Rubin in Cile e la sonda Euclid dell'Agenzia Spaziale Europea, Roman consentirà di "studiare come la materia oscura sia strutturata nel tempo cosmico", ma anche di calcolare "la velocità" con cui certe "galassie si allontanano da noi", ha assicurato Darryl Seligman, professore e ricercatore di astronomia all'università del Michigan.
Una 'rivoluzione' spaziale
Queste osservazioni potrebbero rivoluzionare le teorie attuali della struttura dell'universo, ha avvertito Julie McEnery, astrofisica responsabile del telescopio Roman: "Le osservazioni attuali suggeriscono che il nostro modello standard dell'universo sia errato. Roman potrà confermarlo e metterci sulla strada giusta per capire cosa è giusto". E rivelarci ciò che oggi non è nemmeno immaginabile.