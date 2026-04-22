'Tanti auguri Adolf', la strage al compleanno di Hitler

AGI - Julio Cesar Jasso Ramirez, il killer 27enne che ha aperto il fuoco sui turisti in cima a una piramide presso le famose rovine di Teotihuacan, in Messico, era un fanatico di Hitler che si faceva fotografare mentre faceva il saluto nazista e, secondo le autorità locali, è stato trovato in possesso di una foto generata dall'intelligenza artificiale che lo ritraeva insieme agli autori della strage di Columbine. Lo si apprende dai media americani e messicani.
L'attacco, che ha ucciso una turista canadese e ha ferito 13 persone, è avvenuto nel giorno del compleanno di Adolf Hitler e nel 27° anniversario del massacro alla Columbine High School. Ramirez si è infine suicidato. Secondo quanto riferito dai procuratori federali all'emittente messicana 'Telediario', l'uomo avrebbe lasciato sul luogo della strage una bizzarra immagine generata dall'intelligenza artificiale che lo ritraeva in posa con Eric Harris e Dylan Klebold, i due amici che il 20 aprile 1999 compirono la strage nella scuola superiore del Colorado, uccidendo 14 persone e suicidandosi.
La sottocultura online e la glorificazione delle stragi
Secondo quanto riportato dalla testata, l'attentatore sembra anche essere stato membro di una perversa sottocultura online nota come 'True Crime Community', che glorifica le sparatorie nelle scuole, in particolare quella di Columbine. Nella falsa immagine con gli autori della strage di Columbine, Jasso Ramirez indossa una maglietta con la scritta "Disconnect & Self-Destruct" (Disconnettiti e autodistruggiti), associata alla comunità.
Ritrovamenti sul luogo del delitto e simbologia nazista
Gli agenti hanno inoltre rinvenuto un revolver marrone, un coltello grigio e una borsa contenente diverse munizioni vicino al corpo del cittadino messicano, dopo che quest'ultimo si era sparato. Le autorità hanno inoltre affermato di aver trovato immagini di Jasso Ramirez mentre faceva il saluto nazista, un gesto che era solito compiere fin da adolescente, secondo quanto riportato da 'Telediario'. Jasso Ramirez ha iniziato a sparare ai turisti nel Tempio della Luna, una struttura di quasi 2000 anni e popolare attrazione turistica che un tempo veniva utilizzata per sacrifici umani rituali, poco dopo le 11,30.
I video dell'attacco e le vittime internazionali
I video pubblicati sui social media mostrano Jasso Ramirez, con indosso una maschera nera e una pistola in mano, mentre cammina nervosamente sulla piattaforma, con gli ostaggi intrappolati che giacciono a faccia in giù sulla pietra. Secondo 'Milenio', sembra che sia stato colpito durante uno scontro a fuoco con la Polizia Nazionale prima di togliersi la vita. Sei americani, tre colombiani, un russo, due brasiliani e un canadese sono stati trasportati in ospedale. Il ferito più giovane aveva 6 anni e il più anziano 61, hanno riferito le autorità. La Presidente messicana, Claudia Sheinbaum, ha scritto su X di essere in contatto con l'ambasciata canadese e di aver incaricato il gabinetto di sicurezza messicano di "indagare a fondo" sull'incidente.