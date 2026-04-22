India, al via al più grande censimento della storia

Nel quartiere, dove le fognature sono a cielo aperto e gli abitanti devono percorrere centinaia di metri per raggiungere i servizi igienici pubblici, la maggior parte delle famiglie possiede almeno uno smartphone.

A Bangalore, nel sud del Paese, Sheikh Shavali, 50 anni, si fa strada tra i vicoli stretti dello slum di Maya Bazaar, con un cappellino per proteggersi dal sole. "Questo lavoro è il mio modesto contributo per aiutare queste persone. Se i dati saranno raccolti correttamente, potranno essere messi in atto interventi adeguati", afferma l'insegnante, che come gli altri agenti deve visitare tra 20 e 25 famiglie al giorno.

Il censimento digitale e l’app mobile

Per la prima volta, il censimento viene effettuato tramite una applicazione mobile dedicata, che tuttavia presenta alcuni malfunzionamenti.

Secondo Anandi A., sempre a Bangalore, l'app è "facile da usare" e consente di inserire i dati di una famiglia in cinque-dieci minuti. Punith, che ha formato gli agenti nella stessa città, ricorda che nei censimenti precedenti, in particolare quello del 2011, erano necessari "mesi" per analizzare e verificare i dati.

"Ora, in tre o quattro ore, sincronizzo tutto e il supervisore approva: il censimento è concluso", spiega.

Durante le sessioni di formazione, agli agenti è stato chiesto di presentarsi con cortesia, mostrare un documento ufficiale, vestirsi in modo adeguato, parlare con calma e rassicurare i cittadini sulla protezione dei dati personali. In caso di rifiuto, devono proporre di tornare in un secondo momento piuttosto che insistere.

A Delhi, un agente, Verma, si è scontrato con porte chiuse, residenti esitanti e abitazioni occupate solo da bambini. "Ho annotato i numeri delle case per tornare", racconta.