Giallo negli USA: l'FBI indaga sulla morte di 11 scienziati

AGI - L'FBI ha aperto un'indagine sulla morte o la scomparsa di undici scienziati negli ultimi anni, per capire se vi sia un qualche collegamento tra i casi. La serie di decessi e sparizioni tra il personale di laboratori nucleari o di tecnologia spaziale ha destato grande attenzione nell'opinione pubblica americana e anche il presidente Donald Trump se n'è interessato.
In un comunicato, l'FBI ha fatto sapere di essere a capo "dello sforzo per cercare collegamenti" tra le sparizioni o le morti. Sono coinvolti anche il dipartimento dell'Energia, il dipartimento della Difesa e polizia statali e locali.
Le ipotesi di complotto e le dichiarazioni di Donald Trump
Al momento non risultano collegamenti evidenti tra i casi, ma la vicenda è montata sui social network con supposizioni riguardo a una presunta cospirazione che sono arrivate fino alla Casa Bianca. "È una questione piuttosto seria, si spera sia una coincidenza", ha detto Trump giovedì scorso rispondendo a una domanda dei giornalisti.
I casi sospetti tra Caltech e Jet Propulsion Laboratory
Quattro casi sospetti si sono verificati nella contea di Los Angeles e riguardano Carl Grillmair, astrofisico all'Infrared Processing and Analysis Center del Caltech, e tre esperti del Jet Propulsion Laboratory della NASA: Michael David Hicks, Frank Maiwald e Monica Jacinto Reza. Grillmair è venuto a mancare lo scorso febbraio all'età di 67 anni, mentre Hicks e Maiwald sono morti rispettivamente nel 2023 e nel 2024. Jacinto Reza è scomparsa nel giugno del 2025 durante un'escursione con un amico nella foresta di Los Angeles.
Le sparizioni dei vertici della ricerca aerospaziale e medica
Vi è poi il caso del generale in congedo William Neil McCasland, 68 anni, che aveva guidato alcune delle ricerche aerospaziali più avanzate del Pentagono e diretto l'Air Force Research Laboratory: è stato visto l'ultima volta alla fine di febbraio nella sua casa ad Albuquerque, nel New Mexico. Misteriosa anche la fine dello scienziato Jason Thomas, direttore a Novartis: era scomparso lo scorso dicembre in Massachusetts e il suo corpo fu scoperto tre mesi dopo. La polizia non ha trovato prove di un crimine legato alla sua morte.
L'allarme di Amy Eskridge e gli altri scienziati coinvolti
Sotto la lente dell'FBI anche la sorte di Amy Eskridge, morta nel giugno 2022 in Alabama per una ferita da arma da fuoco che si era autoinflitta. Poco prima la scienziata, che lavorava all'Institute for Exotic Science, aveva lanciato pubblicamente un allarme per la "guerra psicologica" che qualcuno le avrebbe fatto per fermare il suo lavoro nel campo dell'antigravità.
Si indaga anche sullo scienziato portoghese Nuno Loureiro, ucciso a colpi di arma da fuoco nella sua residenza in Massachusetts dall'autore della strage alla Brown University, il 13 dicembre del 2025; era direttore del Center for Plasma Science and Fusion del MIT, nonché un esperto di fama mondiale in fusione nucleare e riconnessione magnetica. A completare l'elenco, le sparizioni degli esperti Melissa Casias, Anthony Chavez e Steven Garcia.