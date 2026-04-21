Spagna chiede sospensione accordo Ue-Israele

AGI - La Spagna sostiene la sospensione completa dell'accordo Ue-Israele. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri spagnolo, José Manuel Albares Bueno, al suo arrivo al Consiglio Esteri Ue, a Lussemburgo.
"Insieme a Slovenia e Irlanda, abbiamo richiesto che la sospensione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e Israele venga discussa e dibattuta oggi, sulla base dell'articolo 2, che stabilisce che l'Ue può avere una relazione con Israele solo basata sul rispetto dei diritti umani. Vediamo che, da quando la Spagna e altri Paesi hanno avanzato la stessa richiesta, Israele non ha fatto altro che intensificare e far degenerare la spirale di violenza e guerra e che la situazione è peggiorata", ha aggiunto il ministro spagnolo.
Il richiamo al rispetto dei diritti umani
"Dobbiamo dire chiaramente a Israele che deve cambiare rotta, che la guerra non può essere l'unico modo in cui si relaziona con i suoi vicini mediorientali. E la domanda che porrò a tutti gli altri Paesi dell'Unione europea è: cos'altro deve accadere perché l'Ue sia scossa dal modo in cui Israele gestisce le sue relazioni con gli altri Stati mediorientali? Cos'altro deve accadere perché l'Unione europea sia scossa dalle sistematiche violazioni del diritto internazionale e dei diritti umani da parte di Israele. È giunto il momento - ha concluso il ministro spagnolo - di inviare un segnale forte: non possiamo mantenere il rapporto che abbiamo avuto finora, con un Consiglio di associazione, se Israele non cambia la sua politica".