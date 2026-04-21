Iran: Trump, 'abbiamo distrutto i loro siti nucleari'

AGI - "L'Operazione 'Martello di Mezzanotte' ha comportato la completa e totale distruzione dei siti contaminati da polveri nucleari in Iran. Pertanto, riesumarli sarà un processo lungo e difficile. La CNN, con le sue notizie false, e altre reti e piattaforme mediatiche corrotte, non rendono giustizia ai nostri grandi aviatori, cercando sempre di sminuirli e umiliarli. Perdenti". Lo scrive il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sul suo social Truth, mentre oggi è atteso l'arrivo a Islamabad, in Pakistan, delle delegazioni dei due Paesi per i nuovi negoziati di pace.
Colloqui a Islamabad
La delegazione iraniana sarà guidata da Mohammad Bagher Ghalibaf, figura influente sia sul piano politico sia militare, che secondo fonti del New York Times parteciperà all'incontro solo nel caso in cui sarà presente anche il vicepresidente americano JD Vance. Anche Vance dovrebbe partire oggi per il Pakistan.
Ghalibaf: "Non accettiamo negoziati sotto minaccia"
"Trump, con l'imposizione del blocco e la violazione del cessate il fuoco, vuole trasformare, a suo avviso, questo tavolo di negoziato in un tavolo di resa o giustificare una nuova ondata di provocazioni belliche. Non accettiamo negoziati all'ombra della minaccia e nelle ultime due settimane ci siamo preparati per rivelare nuove carte sul campo di battaglia", ha scritto il Presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf.
Trump: "Negozieremo o avranno problemi mai visti prima"
Il presidente americano, Donald Trump, ha affermato che gli iraniani "negozieranno e se non lo faranno vedranno problemi come non ne hanno mai visti prima". Lo ha detto in un breve intervento al "The John Fredericks Show". "Si spera che raggiungano un accordo equo e che ricostruiscano il loro Paese", ha aggiunto, sottolineando che in tal caso "non avranno un'arma nucleare".