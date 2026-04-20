Tragedia in Pennsylvania: fiamme in casa, morti madre e sei figli

AGI - Una madre e i suoi sei figli, di età compresa tra i 3 e gli 11 anni, sono morti nell'esplosione della loro casa in Pennsylvania. La famiglia è rimasta prigioniera dell'incendio che in pochi minuti ha distrutto l'abitazione.
La causa dell'incidente, avvenuto a Lamar, 150 chilometri dalla capitale, Harrisburg, potrebbe essere stata una fuga di gas propano. L'incendio era talmente enorme che i vigili del fuoco all'inizio non sono stati in grado neanche di avvicinarsi.
Chi sono le vittime
Le vittime sono Sarah Stolzfus, 34 anni, i quattro figli maschi di 3, 5, 10 e 11 anni, e due figlie di 6 e 8 anni. Una vicina di casa, Christina Duck, ha raccontato che stava facendo colazione quando ha sentito l'esplosione. "Ho guardato fuori dalla finestra e ho visto le fiamme. Sono corsa fuori ma nel giro di un minuto tutta la casa era avvolta nel fuoco".