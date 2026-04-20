La Commissione europea lancia campagna per difesa della democrazia

AGI - Palazzo Berlaymont, sede della Commissione europea, cambia volto. Un’affissione con la scritta “Democracy. Protect what matters” è in bella mostra sulla facciata del palazzo che ospita l’esecutivo europeo.
"Le nostre democrazie sono sempre più sotto pressione. La democrazia è il fondamento delle nostre società, della nostra prosperità e della nostra sicurezza, ma non può essere data per scontata. Dobbiamo tutti impegnarci quotidianamente per sostenerla e proteggerla", ha dichiarato il portavoce della Commissione europea per la Democrazia, Markus Lammert, nel briefing quotidiano con la stampa.
"Proteggere e rafforzare la democrazia e la sua resilienza sono azioni collettive necessarie. La nostra campagna è pensata per coinvolgere in particolare i giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni: mette in luce i vantaggi delle nostre società democratiche e mostra perché questi vantaggi devono essere protetti", ha spiegato il portavoce Ue.
Sul sito della campagna viene ribadita l’importanza della stampa e della scienza libera, nonché dell’importanza della voce dei cittadini europei. La popolazione viene quindi invogliata a partecipare alla vita politica dell’Unione europea, non solo partecipando alle elezioni nei rispettivi Paesi, ma anche condividendo la propria opinione sulle politiche europee, prendendo parte alle iniziative civiche o popolari, firmando petizioni su legislazioni europee o per chiedere al Parlamento europeo di esaminare questioni sensibili, condividendo le proprie idee in panel pubblici o online e partecipando ad azioni di volontariato.
"L’Ue si fonda sulla democrazia. Ha lavorato per difendere i valori democratici fin dalle sue origini, dal Trattato di Roma del 1957", ha aggiunto il portavoce europeo parlando alla stampa.
Il momento culminante della campagna sarà il 9 maggio, la Giornata dell’Europa, quando verrà celebrata la Dichiarazione Schuman, presentata il 9 maggio del 1950 a Parigi.