Trump: bloccata nave iraniana a Hormuz. Teheran giura vendetta

AGI - Un nuovo round negoziale tra Usa e Iran con la mediazione del Pakistan potrebbe iniziare martedì a Islamabad, mentre lo Stretto di Hormuz rimane di fatto chiuso e si avvicina la scadenza del cessate il fuoco di due settimane. La delegazione americana, ha annunciato Donald Trump, arriverà nella serata di domani nella capitale del Pakistan per ulteriori negoziati sulla fine della guerra. A guidare il team di Washington sarà di nuovo il vicepresidente JD Vance, accompagnato dai principali collaboratori di Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner.
Usa cattura nave di Teheran che forzava il blocco
Una nave iraniana che ha tentato di forzare il blocco navale è stata catturata dalla Marina statunitense. Lo ha annunciato Donald Trump che ha aggiunto che nel corso dell'operazione sono stati sparati colpi contro il mercantile iraniano nel Golfo dell'Oman.
"Oggi, una nave mercantile battente bandiera iraniana, la Touska, lunga quasi 270 metri e con un peso quasi pari a quello di una portaerei, ha tentato di forzare il nostro blocco navale, ma non è andata bene per loro", ha scritto Trump in un post condiviso su X "Il cacciatorpediniere lanciamissili della Marina statunitense USS Spruance ha intercettato la Touska nel Golfo dell'Oman, intimando loro di fermarsi",
"L'equipaggio iraniano si è rifiutato di obbedire, quindi la nostra nave li ha fermati immediatamente aprendo una falla nella sala macchine. Al momento, i Marines statunitensi hanno preso in custodia la nave", ha aggiunto Trump "La Touska è soggetta a sanzioni del Dipartimento del Tesoro statunitense a causa dei suoi precedenti di attività illegali. Abbiamo il pieno controllo della nave e stiamo verificando cosa c'è a bordo!".
Teheran, risponderemo ad atto pirateria Usa
Il comando militare congiunto iraniano, Khatam al-Anbiya, accusa gli Stati Uniti di aver violato il cessate il fuoco aprendo il fuoco contro una nave mercantile iraniana nel Golfo dell'Oman e promette ritorsioni. I media statali citano un portavoce di Khatam al-Anbiya, secondo il quale la nave era in rotta dalla Cina all'Iran. "Avvertiamo che le forze armate della Repubblica Islamica dell'Iran risponderanno presto e si vendicheranno di questo atto di pirateria armata da parte dell'esercito statunitense", ha spiegato il portavoce.
U.S. Marines depart amphibious assault ship USS Tripoli (LHA 7) by helicopter and transit over the Arabian Sea to board and seize M/V Touska. The Marines rappelled onto the Iranian-flagged vessel, April 19, after guided-missile destroyer USS Spruance (DDG 111) disabled Touska’s… pic.twitter.com/mFxI5RzYCS— U.S. Central Command (@CENTCOM) April 20, 2026
Trump: senza accordo distruggeremo le centrali elettriche
Trump ha ribadito la minaccia di "neutralizzare" le centrali elettriche e i ponti iraniani se Teheran non dovesse accettare un accordo: "Stiamo offrendo un accordo molto equo e ragionevole e spero che lo accettino. Se non lo faranno, gli Stati Uniti distruggeranno ogni singola centrale elettrica e ogni singolo ponte in Iran", ha scritto il presidente Usa su Truth.
Teheran non conferma la sua partecipazione al nuovo giro di colloqui, anzi lascia trapelare tramite l'agenzia di stampa Tasnim vicina ai Pasdaran, che non accetterà di sedersi al tavolo finché permarra' il blocco statunitense sullo stretto di Hormuz. Una mossa probabilmente tattica. Resta il fatto che il passaggio a Hormuz rimane uno dei nodi più delicati della trattativa. Teheran e Washington si accusano a vicenda di avere chiuso lo stretto in violazione dell'accordo di cessate il fuoco e la via navigabile del Golfo Persico, fondamentale per l'approvvigionamento globale, oggi è a tutti gli effetti bloccata. La situazione di stallo a Hormuz potrebbe essere un possibile fattore scatenante per un nuovo conflitto, qualora i negoziati fallissero. Le forze iraniane impediscono di fatto il passaggio delle navi, mentre la Marina statunitense continua a bloccare i porti iraniani nel tentativo di fare pressione sulla leadership iraniana affinché accetti le condizioni americane per una pace duratura.