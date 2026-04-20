Tigre del circo si lancia tra la folla e fugge via

AGI - Attimi di terrore a Rostov sul Don, dove ieri, durante uno spettacolo in un circo, una tigre ha superato la rete di sicurezza e si è lanciata tra la folla. L’animale ha però ignorato il pubblico, che aveva subito iniziato a fuggire, e si è subito diretto verso l’uscita. I dipendenti del circo sono riusciti a evacuare la struttura senza incidenti e a recuperare la tigre, nel frattempo scappata in strada, senza che nessuno rimanesse ferito.
L’incidente è avvenuto quando la rete di sicurezza, sospesa a un cerchio, è caduta durante uno spettacolo che vedeva protagonisti due domatori e tre tigri.
Тем временем в Ростове тигр выпрыгнул к зрителям во время выступления в цирке pic.twitter.com/mv7OrydZoX— Пан Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) April 19, 2026
Le immagini diffuse dai media russi mostrano i felini seduti su sgabelli all’interno della pista del circo. Quando la rete di sicurezza cade, gli animali diventano aggressivi e iniziano a lottare tra loro. La rete di sicurezza viene rialzata quasi subito ma non prima che una delle tigri salti sopra il cerchio e si lanci tra gli spettatori, causando panico e urla. La direzione del circo intima quindi agli spettatori di mantenere la calma per evitare che la tigre si agiti o si spaventi.
La caduta della rete è stata una "coincidenza" e le tigri sono "animali addomesticati", ha dichiarato il direttore del circo, Nikolai Dovgaluk, "l'addestratore ha messo un collare alla tigre, l'ha condotta al recinto e l'ha riportata dentro senza incidenti".
"Non è che non ci fosse alcuna minaccia per il pubblico, ma si tratta di tigri addomesticate, ovvero addestrate come animali domestici. La cosa più importante è che non c'è stato panico e, di conseguenza, non si è verificato alcun incidente", ha aggiunto Dovgaluk, che ha attribuito l'episodio a un "errore di un dipendente". La magistratura russa ha annunciato l'apertura di un'inchiesta per verificare eventuali responsabilità penali nella mancata osservanza delle norme di sicurezza.