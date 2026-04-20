Slovenia: Robert Golob rinuncia a formare il nuovo governo

AGI - Consultazioni a vuoto in Slovenia. Il primo ministro sloveno Robert Golob, che aveva rivendicato la vittoria alle elezioni parlamentari dello scorso 22 marzo, ha annunciato di aver abbandonato i tentativi di formare un governo dopo diverse settimane di colloqui di coalizione.
In Slovenia Golob rinuncia a formare il governo
"Non vediamo l'ora di lavorare all'opposizione", ha dichiarato Golob dopo le consultazioni al palazzo presidenziale, durante le quali ha ammesso di non aver trovato un partner di coalizione tra i partiti di centro-destra eletti in parlamento che gli consentisse di formare una maggioranza.
Il partito di Golob, il Movimento per la Libertà, ha ottenuto 29 dei 90 seggi in parlamento, ben lontano dalla maggioranza. Nonostante ciò, Golob aveva rivendicato la vittoria sul Partito Democratico Sloveno (Sds) dell'ex premier filo-Trump Janez Jansa, che ha ottenuto 28 seggi.
Le accuse di Golob e la risposta di Jansa
"Siamo convinti che questa coalizione di corrotti non durerà a lungo", ha affermato Golob, visibilmente amareggiato, lasciando intendere che Jansa avrebbe comunque tentato di formare un governo.
L'ex premier, che durante la campagna elettorale aveva dichiarato che avrebbe dato vita a un esecutivo solo in presenza di una solida maggioranza, ha affermato di non avere intenzione di farlo al momento. "Possiamo aspettare con calma, all'opposizione, che coloro che hanno causato questo caos ne paghino le conseguenze", ha dichiarato Jansa, dichiarandosi pronto a governare "già da domani".
"L'Sds è l'unico partito che si è presentato alle elezioni con un programma completo e una squadra per formare un governo. Possiamo iniziare ad attuare questo programma domani stesso. Possiamo formare un governo di gran lunga migliore di quello attuale", ha aggiunto Jansa.
Il nuovo Parlamento in Slovenia
Il 10 aprile il nuovo Parlamento sloveno si è riunito per la sua sessione inaugurale e ha eletto Zoran Stevanovic, leader del partito anti-establishment Resnica (Verità), come suo presidente con i voti del Sds.
La presidente slovena Natasa Pirc Musar dovrà proporre al Parlamento un candidato alla carica di premier entro 30 giorni dalla fine della sessione inaugurale.
Se il candidato non riuscirà a ottenere la maggioranza, la legge prevede un periodo di 10 giorni entro il quale i partiti dovranno proporre un nuovo candidato. Alle elezioni dell'aprile 2022 Golob aveva conquistato 41 seggi e formato una coalizione con i socialdemocratici (sette seggi) e il Partito della Sinistra (cinque seggi), ottenendo una solida maggioranza assoluta di 53 seggi.