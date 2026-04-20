Accordo con l'Iran, Trump: 'Oggi la firma. Altrimenti molte bombe inizieranno a esplodere'

AGI - Il presidente americano, Donald Trump, ha dichiarato a Fox News che l'accordo con l' Iran sarà firmato "oggi" in Pakistan, per poi aggiungere a Pbs che "se la tregua scade senza accordo, molte bombe inizieranno a esplodere".
"Proprio come i risultati in Venezuela, di cui i media non amano parlare, i risultati in Iran saranno sorprendenti - ha scritto sul social Truth Trump -. E se i nuovi leader iraniani (cambio di regime!) saranno intelligenti, l'Iran potrà avere un futuro grande e prospero!".
La realtà è che, al di là delle parole di Trump, il vicepresidente JD Vance dovrebbe partire da Washington nella serata di oggi o martedì per recarsi in Pakistan e partecipare all'ultimo round di colloqui con l'Iran previsto in teoria per mercoledì a Islamabad, anche se fonti vicino al dossier precisano che la situazione rimane fluida a causa della continua e accesa retorica pubblica sia degli Stati Uniti che dell'Iran.
La Casa Bianca ha dichiarato alla Cnn che non ci sono ancora comunicazioni ufficiali sulle tempistiche, ma ha aggiunto: "Ci aspettiamo che la delegazione sia in viaggio a breve, ma non è ancora chiaro quando".
Hormuz chiuso fino alla firma
Trump ha anche ribadito che "lo Stretto di Hormuz rimarrà chiuso fino alla firma dell'accordo" con l'Iran. Il capo della Casa Bianca ha confermato inoltre che "il cessate il fuoco scadrà mercoledì pomeriggio".
Smentita sulle pressioni di Israele e accuse ai media
Il presidente americano ha poi smentito le notizie secondo cui è stato Israele a portarlo alla guerra contro l'Iran. "Israele non mi ha mai convinto a entrare in guerra con l'Iran, ma i risultati del 7 ottobre, che hanno rafforzato la mia convinzione di lunga data che l'Iran non potrà mai avere un'arma nucleare, lo hanno fatto", ha spiegato Trump sempre su Truth.
"Guardo e leggo i commenti e i sondaggi delle fake news con totale incredulità. Il 90% di ciò che dicono sono bugie e storie inventate, e i sondaggi sono truccati, proprio come lo sono state le elezioni presidenziali del 2020", ha aggiunto.