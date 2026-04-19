Louisiana: 8 bambini morti, sospettato ucciso dopo inseguimento

AGI - Otto bambini sono stati uccisi durante una sparatoria in Louisiana. Lo riportano i media locali. La sparatoria è avvenuta intorno alle 6 del mattino ora locale a Shreveport, secondo il capo della polizia Wayne Smith. Le vittime avevano età compresa tra uno e circa 14 anni.
La sparatoria sarebbe legata a conflitti familiari avvenuti in diverse abitazioni nelle prime ore di oggi ha dichiarato il capo della polizia di Shreveport. Le vittime avevano un'età compresa tra uno e circa 14 anni, ha detto Smith, in totale, 10 persone sono state colpite da arma da fuoco. L'uomo armato e' poi morto in seguito a un inseguimento con gli agenti, i quali hanno aperto il fuoco contro il sospettato, che ha rubato un'auto mentre si allontanava dal luogo della sparatoria ed è stato inseguito dalla polizia.
Le autorità hanno dichiarato di essere ancora impegnate a raccogliere dettagli sulla scena del crimine, che si estende su tre diverse aree. Alcuni dei bambini colpiti erano imparentati con il sospettato, ha affermato Smith. "Si tratta di una scena di vaste proporzioni, diversa da qualsiasi cosa la maggior parte di noi abbia mai visto", ha detto Smith secondo i media Usa. La polizia di Stato della Louisiana ha incaricato gli investigatori della polizia di Shreveport di indagare. Nessun agente è rimasto ferito nella sparatoria.