Titanic: giubbotto di salvataggio battuto per 780 mila euro

AGI - Un giubbotto di salvataggio appartenuto a una sopravvissuta al naufragio del Titanic è stato venduto all'asta per 670 mila sterline (circa 780 mila euro), ben oltre le stime iniziali, confermando il perdurante interesse dei collezionisti per una delle tragedie più celebri della storia. L'oggetto, utilizzato dalla passeggera di prima classe Laura Mabel Francatelli prima di salire su una scialuppa di salvataggio nel 1912, è stato battuto dalla casa d'aste Henry Aldridge & Son a Devizes, nel Wiltshire. Si tratta dell'unico giubbotto di salvataggio del Titanic mai messo all'asta nei 114 anni trascorsi dall'affondamento della nave.
"E' un risultato straordinario", ha commentato alla Bbc il banditore Andrew Aldridge, sottolineando come il prezzo rifletta "l'interesse e la passione continui per la storia del Titanic e dei suoi passeggeri e membri dell'equipaggio".
Il giubbotto
Il giubbotto, firmato dalla stessa Francatelli e da altri sopravvissuti, presenta dodici tasche ed è dotato di supporti per le spalle e cinghie laterali. Le stime iniziali lo collocavano tra le 250 mila e le 350 mila sterline (290-400 mila euro).
Nella stessa asta è stato venduto anche un cuscino proveniente da una delle scialuppe di salvataggio del Titanic per 455 mila euro. L'oggetto era stato acquistato originariamente da un amico dell'importatore di tè londinese Richard William Smith, tra le circa 1.500 vittime del disastro avvenuto nel Nord Atlantico dopo l'urto con un iceberg. Il cuscino è stato acquistato dal Titanic Museum Attraction negli Stati Uniti e sara' esposto al pubblico. L'asta si è svolta nei giorni in cui Southampton ha commemorato il 114esimo anniversario del naufragio del Rms Titanic, affondato il 14 aprile 1912.
L'orologio da tasca
Lo scorso novembre un orologio da tasca d'oro appartenuto a un uomo morto a bordo del Titanic durante l'affondamento è stato venduto per una cifra record. L'orologio, appartenuto al 67enne Isidor Straus, è stato venduto all'asta per 1,78 milioni di sterline, la cifra più alta mai pagata per un cimelio del Titanic. L'orologio – un Jules Jurgensen in oro 18 carati inciso – gli fu regalato per il suo 43° compleanno nel 1888.
Straus nacque in una famiglia ebrea a Otterberg, in Baviera, nel 1845 ed emigrò negli Stati Uniti con la famiglia nel 1854. Fu lì che Straus si fece un nome, diventando socio del grande magazzino newyorkese Macy's. Straus e sua moglie Ida furono due degli oltre 1.500 passeggeri che persero la vita nell'affondamento del Titanic nel 1912 e due dei relativamente pochi passeggeri di prima classe che morirono nella tragedia.
Quando la nave iniziò ad affondare, si dice che la coppia si sia diretta verso le scialuppe di salvataggio, dove furono offerti loro dei posti a sedere in base alla loro età, ma Straus rifiutò di ottenerne uno prima di altri uomini. Ida si rifiutò di lasciarlo e furono visti vivi l'ultima volta seduti su delle sedie a sdraio, ad affrontare il destino l'uno accanto all'altra. La coppia fu raffigurata nel film epico Titanic di James Cameron del 1997, dove venivano mostrati sdraiati sul letto in un abbraccio affettuoso mentre la loro cabina si riempiva d'acqua. L'orologio di Straus fu poi recuperato dal relitto e restituito alla famiglia Straus.