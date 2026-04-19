Cosa ci fanno 5 milioni di api nel sottosuolo di New York

AGI - C’è un mondo vibrante di vita che pulsa nel silenzio dell’East Lawn Cemetery di Ithaca, nello Stato di New York. Sotto il tappeto erboso curato del cimitero cittadino, un team di ricercatori della Cornell University ha portato alla luce una realtà biologica che ha dell’incredibile: una popolazione di oltre cinque milioni di api che vive e prospera nel sottosuolo. I numeri emersi dallo studio sono talmente vasti da collocare questa colonia come una delle più grandi aggregazioni di api mai documentate nella storia della ricerca scientifica.
Mentre l’immaginario comune associa immediatamente questi impollinatori agli alveari sospesi e alle strutture sociali delle api mellifere, la realtà entomologica degli Stati Uniti racconta una storia diversa. La maggior parte delle specie autoctone sono infatti api solitarie che nidificano nel terreno. Tra queste spicca l'Andrena regularis, una specie che ha scelto il cimitero di Ithaca come propria dimora da oltre novant'anni. Tuttavia, nonostante la loro presenza fosse nota da tempo, nessuno aveva mai immaginato le reali proporzioni di questa comunità sotterranea.
I risultati della ricerca del professor Danforth
Il professor Bryan Danforth, docente di entomologia alla Cornell e autore senior della ricerca pubblicata sulla rivista specializzata Apidologie, ha espresso tutto il suo stupore di fronte ai risultati ottenuti. Durante la primavera del 2023, il suo team ha utilizzato trappole di emersione posizionate strategicamente per monitorare l'uscita degli insetti dal suolo per l'accoppiamento e la ricerca di cibo. I calcoli finali hanno restituito una cifra sbalorditiva: circa 5,56 milioni di esemplari distribuiti su un’area di appena 6.500 metri quadrati.
Confronto con le colonie di api mellifere
Per rendere l'idea della portata della scoperta, basta un confronto con le comuni api mellifere. Una tipica colonia di queste ultime conta solitamente tra le 20.000 e le 40.000 operaie per ettaro. Nel caso del cimitero di East Lawn, la densità rilevata supera di gran lunga qualsiasi parametro agricolo o naturale standard, superando anche i record precedenti che si fermavano a stime di circa un milione e mezzo di esemplari in siti simili studiati trent'anni fa.
L'importanza dei cimiteri per la biodiversità urbana
Secondo Danforth, questa scoperta non è solo un record numerico, ma un monito sull'importanza fondamentale di spazi verdi apparentemente silenziosi come i cimiteri. Questi luoghi offrono un rifugio indisturbato per le api solitarie, impollinatori che il professore definisce "eccezionalmente importanti" ma spesso ignorati perché agiscono lontano dai riflettori. La capacità di queste creature di scavare tunnel e mantenere popolazioni così massicce sotto i nostri piedi dimostra quanto sia vitale la conservazione di suoli non cementificati per la biodiversità urbana.
Impatto ecologico delle api solitarie
L'eccezionale abbondanza rinvenuta a Ithaca conferma che le api solitarie, nonostante la loro natura meno appariscente rispetto alle cugine sociali, rappresentano una colonna portante dell'ecosistema, capace di numeri e impatti ambientali che la scienza sta solo ora iniziando a quantificare nella loro reale, enorme dimensione.