Russia e Ucraina: attacchi e raid incrociati di droni

AGI - Notte di raid incrociati di droni tra Ucraina e Russia, con incendi nelle infrastrutture e blackout che hanno riguardato centinaia di abitazioni.
I raid di Kiev contro la Russia
L'Ucraina ha lanciato nella notte un attacco massiccio con 258 droni a lungo raggio contro infrastrutture critiche nella Crimea annessa, nella regione di Leningrado e in altre quindici regioni russe. Lo ha reso noto il ministero della Difesa di Mosca, precisando che i velivoli senza pilota sono stati abbattuti.
Incendio a Sebastopoli
A Sebastopoli, base della Flotta del Mar Nero, un deposito di carburante ha preso fuoco dopo la caduta di un drone intercettato. Secondo il governatore Mikhail Razvozzhaev, si tratta di un incendio di piccole dimensioni, senza vittime né impatti sull’approvvigionamento energetico della città.
Attacchi nella regione di Leningrado
Nella regione di Leningrado, dove negli ultimi tempi si sono intensificati gli attacchi contro le infrastrutture portuali, un incendio è divampato nel porto di Vysotsk. Il governatore Alexandr Drozdenko ha riferito che 27 droni sono stati abbattuti nell’area.
Droni neutralizzati nel sud della Russia
Nel sud della Russia, nella regione di Rostov, oltre dieci droni sono stati neutralizzati nelle città di Taganrog e Kamen-Shakhtinsky e in diversi distretti, senza causare danni o vittime, secondo le autorità locali.
Nella regione di Samara, invece, i resti di un drone abbattuto sono caduti nei pressi di un ospedale materno, danneggiando alcune finestre. Il governatore Viacheslav Fedorishchev ha confermato che non si registrano feriti e che i pazienti sono stati trasferiti in altre strutture. Secondo Mosca, i droni ucraini sono stati intercettati in 17 regioni russe e nelle acque del Mar Nero e del Mar d'Azov.
L'Ucraina abbatte 160 droni lanciati dalla Russia
Sul fronte opposto, l'Aeronautica militare ucraina ha riferito di aver abbattuto o neutralizzato 190 droni lanciati dalla Russia contro il territorio ucraino nella notte tra venerdì e sabato. "Secondo dati preliminari, fino alle 8:30 le difese aeree hanno distrutto o soppresso 190 droni nel nord, sud ed est del Paese", si legge in un messaggio pubblicato su Telegram.
Secondo Kiev, Mosca ha impiegato complessivamente 219 droni nell’attacco, che era ancora in corso al momento della comunicazione. Sono stati registrati impatti di 28 droni in 17 località, mentre in altri nove punti si sono verificati danni causati dalla caduta dei resti dei velivoli abbattuti.