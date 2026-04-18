E' morta l'attrice Nathalie Baye, era diventata famosa con Godard

E' morta l'attrice francese Nathalie Baye, era diventata famosa con Godard
Vincitrice di quattro premi Cèsar, Baye era conosciuta in particolare per il film "Si salvi chi può (la vita)"
AGI - L'attrice francese Nathalie Baye è morta all'età di 77 anni, secondo quanto riferito dalla famiglia all'Afp. Il cinema francese è nuovamente in lutto per la scomparsa di una delle sue interpreti più note, vincitrice di quattro premi Cèsar nel corso della sua carriera.
Baye era conosciuta in particolare per il film "Si salvi chi può (la vita)" di Jean-Luc Godard, che aveva contribuito a consacrarla tra i volti più importanti del panorama cinematografico francese.