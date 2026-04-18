Addio a Nadia Farès, morta a 57 anni dopo incidente in piscina

AGI - L'attrice Nadia Farès, trovata priva di sensi in una piscina parigina una settimana fa e da allora in coma, è morta all'età di 57 anni. Lo hanno annunciato le figlie dell'attrice francese.
"È con immensa tristezza che comunichiamo la scomparsa di Nadia Farès, avvenuta questo venerdì. La Francia ha perso una grande artista, ma per noi è soprattutto una madre che abbiamo appena perso", hanno scritto Cylia e Shana Chasman.
Il ritrovamento in piscina
Il 12 aprile, intorno a mezzogiorno, mentre nuotava in una piscina in rue Blanche, nel nono arrondissement di Parigi, l'attrice era stata portata in superficie, priva di sensi. Diversi testimoni hanno riferito di averla vista in posizione yoga sul fondo dell'acqua. L'attrice è stata soccorsa dai vigili del fuoco e poi portata in ospedale.
L'indagine
Un'indagine sulle cause delle ferite era stata affidata alla stazione di polizia del nono arrondissement. Secondo l'ufficio del procuratore, al momento non è stato rilevato alcun reato.
Le origini di Nadia Fares
Nata nel 1968 a Marrakech, Nadia Farès è cresciuta a Nizza prima di trasferirsi a Parigi per intraprendere una carriera artistica. Ha iniziato la sua carriera cinematografica negli anni '90, suonando per registi rinomati come Alexandre Arcady, Claude Lelouch e Bernie Bonvoisin. Finalmente si è fatta notare agli occhi del grande pubblico nel 2001 grazie al suo ruolo in "I fiumi cremisi" di Mathieu Kassovitz, accanto a Jean Reno e Vincent Cassel.
La carriera internazionale
Questo ruolo ha aperto le porte alla scena internazionale e ha proseguito la sua carriera nei film d'azione anglosassoni mentre recitava in commedie francesi. Dal 2009 ha deciso di mettere in pausa la carriera per motivi personali.
Il ritorno sullo schermo di Nadia Fares
È tornata nel 2016 con la serie Netflix "Marsiglia", in cui ha interpretato la presidente del consiglio dipartimentale delle Bouches-du-Rhône insieme a Gérard Depardieu e Benoit Magimel. Successivamente ha recitato in serie, film TV o film per piattaforme di streaming.