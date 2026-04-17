Caso Mandelson: Starmer è 'furioso' e non si dimette

AGI - Keir Starmer si è rifiutato di dimettersi per il 'caso Mandelson'. Il primo ministro inglese è sotto pressione dopo che è emerso che Peter Mandelson è stato nominato ambasciatore negli Stati Uniti nonostante non avesse superato i controlli di sicurezza.
Il premier è accusato di aver usato come capro espiatorio Olly Robbins, sottosegretario permanente al ministero degli Esteri, che oggi ha presentato le proprie dimissioni.
Starmer 'furioso" per la vicenda Mandelson
Darren Jones, capo di gabinetto del primo ministro, ha respinto le richieste di dimissioni di Starmer insistendo sul fatto che il premier non fosse stato informato del fallimento di Lord Mandelson al controllo di sicurezza. "Non si può criticare il giudizio del primo ministro sulla base di informazioni che non gli sono state fornite" ha detto al Telegraph. "È furioso, questo è un fallimento dello Stato. È un fallimento in termini di sicurezza. È assolutamente inaccettabile, non solo nel caso specifico di Peter Mandelson".
Da diversi mesi, il governo di Keir Starmer è indebolito dallo 'scandalo Mandelson', una serie di rivelazioni sulle circostanze che hanno portato alla nomina del veterano laburista ad ambasciatore del Regno Unito a Washington, nonostante i suoi legami con Jeffrey Epstein. Ecco le cinque cose da sapere sul caso che agita Downing Street da settimane.
Mandelson, il 'Principe delle Tenebre"
Peter Mandelson, 72 anni, è stato uno degli artefici del "New Labour", la svolta centrista del Partito Laburista, incarnata da Tony Blair negli anni '90. Soprannominato il "Principe delle Tenebre" per la sua influenza dietro le quinte, ha ricoperto due volte la carica di ministro sotto Tony Blair, prima come Ministro del Commercio e poi come Segretario di Stato per l'Irlanda del Nord.
In entrambi i casi, è stato costretto a dimettersi a causa di piccoli scandali legati a frequentazioni discutibili. Nel 2004, convinto europeista, fu nominato Commissario europeo per il Commercio, prima di essere richiamato al governo di Gordon Brown nel 2008 al culmine della crisi finanziaria. Nel dicembre 2024, Keir Starmer lo nominò ambasciatore a Washington. Lo rimosse nove mesi dopo, a seguito di rivelazioni sulla sua amicizia con Jeffrey Epstein.
I legami tra Mandelson e Jeffrey Epstein
Documenti sul caso Epstein pubblicati dal Dipartimento di Giustizia statunitense alla fine di gennaio hanno rivelato la stretta relazione tra i due uomini, sebbene Mandelson avesse affermato di essersi distanziato dopo la condanna del finanziere americano nel 2008 per sfruttamento della prostituzione minorile.
Email e foto suggeriscono che Mandelson abbia soggiornato nella casa di Jeffrey Epstein a New York mentre quest'ultimo era in prigione e che abbia ricevuto pagamenti per un totale di 75.000 dollari dal finanziere americano tra il 2003 e il 2004.
Mandelson ha dichiarato di non avere "alcuna traccia né ricordo" di questi pagamenti. Alcuni documenti suggeriscono inoltre che abbia fornito a Epstein informazioni riservate sull'andamento del mercato mentre era membro del governo di Gordon Brown, dal 2008 al 2010.
Questo ha sollevato sospetti di cattiva condotta nell'esercizio delle sue funzioni pubbliche. Sebbene non sia stato incriminato e neghi ogni addebito, è oggetto di un'indagine giudiziaria.
Starmer nel mirino per il caso Mandelson
Fino a questa settimana, il premier era sostanzialmente accusato di aver nominato Mandelson a Washington pur essendo a conoscenza dei suoi legami con Epstein: un grave "errore di valutazione", secondo i suoi critici. Già a febbraio, sotto pressione per le richieste di dimissioni, il primo ministro si difese sottolineando di non essere a conoscenza della "portata" della relazione tra i due uomini, accusando Mandelson di aver mentito al riguardo.
Questa crisi portò alle dimissioni del suo capo di gabinetto, Morgan McSweeney, e di altri due membri della sua cerchia ristretta. Documenti resi pubblici dal governo a marzo, sotto la pressione del Parlamento, rivelarono che il primo ministro era stato avvertito del "rischio per la reputazione" derivante dalla nomina di Mandelson e menzionarono le sue visite a casa di Epstein.
Perché la vicenda riemerge proprio ora
Fin dalle prime rivelazioni sui legami tra Epstein e Mandelson, emerse lo scorso autunno, Starmer ha ripetutamente affermato che la nomina dell'ex ministro laburista ad ambasciatore era avvenuta nel "pieno rispetto" della procedura di nomina.
Tuttavia ieri il Guardian ha rivelato che il ministero degli Esteri aveva concesso a Mandelson l'autorizzazione di sicurezza necessaria per qualsiasi ambasciatore nel gennaio 2025, nonostante un parere negativo del dipartimento responsabile della verifica.
Downing Street ha affermato ieri che né Keir Starmer né alcuno dei suoi ministri "erano a conoscenza" di tale parere e hanno attribuito l'intera responsabilità di questa sorprendente omissione al capo della diplomazia del ministero degli Esteri, Olly Robbins, che si è dimesso ieri sera.
Il 'codice ministeriale" e la difesa di Downing Street
Affermando che il suo governo non ne era a conoscenza, Starmer vuole dimostrare di non aver mentito quando ha dichiarato che la procedura di nomina era stata seguita. E che, pertanto, non ha consapevolmente ingannato i parlamentari. Il "codice ministeriale" britannico, un insieme di norme etiche applicabili ai ministri, prevede effettivamente che qualsiasi ministro che abbia "consapevolmente" ingannato i parlamentari debba dimettersi.
Tuttavia, i suoi critici sottolineano che questa argomentazione è o inverosimile o dimostra un'incompetenza talmente grave da giustificare le dimissioni del primo ministro.