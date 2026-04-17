Cold case risolto dopo 68 anni: ritrovata la famiglia Martin

AGI - Ci sono voluti 68 anni per venire a capo di cosa accadde alla famiglia Martin: padre, madre e tre figli scomparsi durante una gita in Oregon. Le analisi compiute sui resti trovati in un'auto nel fiume Columbia hanno permesso di identificarli come quelli di Kenneth e Barbara Martin, e della loro figlia Barbie.
La famiglia era scomparsa nel 1958 durante una gita per acquistare addobbi natalizi e i loro resti sono stati rinvenuti nel fiume tra i rottami dell'auto sulla quale si erano messi in viaggio.
La chiusura delle indagini dopo quasi sette decenni
L'ufficio dello sceriffo della contea di Hood River ha così potuto dichiarare chiuse le indagini: non è stata trovata alcuna prova che la morte della famiglia sia di natura criminale. La Ford station wagon appartenente ai Martin, riporta il Washington Times, era stata ritrovata nel 2024 da un subacqueo che la stava cercando da anni.
Le autorità hanno recuperato parte dell'auto solo un anno dopo. La famiglia era scomparsa nel dicembre del 1958. I corpi di due dei figli erano stati ritrovati mesi dopo la scomparsa. La ricerca degli altri membri della famiglia fu una notizia di rilevanza nazionale all'epoca e portò alcuni a ipotizzare un crimine. Fu promessa una ricompensa di 1.000 dollari a chi avesse dato informazioni utili.
Il ritrovamento del veicolo e l'identificazione tramite Dna
Solo il telaio e alcuni componenti annessi sono stati recuperati dall'acqua a causa del "profondo seppellimento del veicolo nei sedimenti", ha dichiarato l'ufficio dello sceriffo. L'analisi di questi reperti ha permesso agli investigatori di concludere che si trattava effettivamente dell'auto della famiglia Martin.
Successivamente il sommozzatore ha ritrovato dei resti umani che sono stati consegnati all'ufficio del medico legale statale. Gli scienziati hanno estratto il DNA dai resti e generato un profilo che e' stato confrontato con quello dei parenti della famiglia Martin, consentendo l'identificazione.