Capo del Pentagono cita 'Pulp Fiction' credendo sia la Bibbia

AGI - Il capo del Pentagono Pete Hegseth, che si definisce un fervido credente e cultore della Bibbia, ha citato un falso versetto sacro tratto, in realtà, dal film 'Pulp Fiction', mentre guidava una funzione di preghiera al Pentagono.
La gaffe biblica ispirata a Tarantino
Il segretario alla Guerra ha citato un monologo iconico ma non realmente biblico dal celebre film del '94 di Quentin Tarantino. Si tratta del discorso pronunciato dallo spietato killer Jules (interpretato da Samuel L. Jackson) alle sue vittime poco prima di ucciderle.
Hegseth ha introdotto la citazione spiegando che aveva parlato con l'ammiraglio Brad Cooper, che ha guidato le forze americane in Iran, spiegando di come gli insegnamenti religiosi stessero influenzando le decisioni del Pentagono.
Il versetto riadattato
A quel punto ha voluto citare una preghiera recitata da "Sandy 1", una delle squadre coinvolte nel salvataggio di un aviere americano rimasto bloccato dietro le linee nemiche in Iran all'inizio di questo mese. "Lo chiamano Csar 25:17, che credo sia pensato per richiamare Ezechiele 25:17", ha detto Hegseth alla platea.
"Recita - e pregate con me, per favore -: 'il cammino dell'aviatore abbattuto è ostacolato da ogni lato dalle ingiustizie degli egoisti e dalla tirannia degli uomini malvagi. Beato colui che, nel nome del cameratismo e del dovere, guida gli smarriti attraverso la valle dell'oscurità, perché egli è davvero il custode di suo fratello e colui che ritrova i figli perduti. E abbatterò su di te grande vendetta e furiosa ira contro coloro che tentano di catturare e distruggere mio fratello, e saprai che il mio nominativo è Sandy 1 quando scatenerò la mia vendetta su di te. Amen".
Differenze tra Bibbia e Pulp Fiction
In realtà, Ezechiele 25:17 recita semplicemente: "E farò su di loro grande vendetta con castighi furiosi; e sapranno che io sono il Signore quando eserciterò la mia vendetta su di loro."
La citazione venne ampiamente riadattata al personaggio creato da Tarantino e Roger Avary per il film, dove Jules dice: "Il cammino dell'uomo giusto è minacciato da ogni lato dalle ingiustizie degli egoisti e dalla tirannia degli uomini malvagi. Beato colui che, nel nome della carità e della buona volontà, guida i deboli attraverso la valle dell'oscurità, perché egli è davvero il custode di suo fratello e colui che ritrova i figli perduti. E abbatterò su di te grande vendetta e furiosa ira contro coloro che tentano di avvelenare e distruggere i miei fratelli. E saprai che il mio nome è il Signore quando scatenerò la mia vendetta su di te".
L'equivoco
Il capo del Pentagono era probabilmente consapevole che non si trattasse di una citazione biblica parola per parola, viste le modifiche legate all'aviatore abbattuto e a "Sandy 1", ma quasi certamente non sapeva che fosse un'invenzione cinematografica. O, almeno, non lo ha detto alla platea. Probabilmente, come Jules, pensava semplicemente che suonasse come una frase "ispirata alla Bibbia e dal tono spietato", senza sapere che era in gran parte una creazione hollywoodiana.