Trump annuncia cessate il fuoco di 10 giorni Israele-Libano

AGI - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che i leader di Israele e del Libano hanno concordato di avviare un cessate il fuoco di dieci giorni a partire dalle 17 di ieri della costa est, corrispondenti alle 23 in Italia. Si tratta di uno sviluppo diplomatico che potrebbe rimuovere un ostacolo importante ai negoziati di pace più ampi con l’Iran, se verrà effettivamente rispettata.
Una tregua ha l’obiettivo di mettere in pausa la guerra tra Israele e Hezbollah, il gruppo militante libanese sostenuto dall’Iran. Nessuna delle due parti aveva confermato immediatamente l’annuncio di Trump, anche perché i negoziati sono apparsi complicati dal fatto che Israele stava discutendo il cessate il fuoco solo con il governo libanese, che non ha il controllo su Hezbollah, un gruppo considerato più potente dell’esercito libanese stesso.
Il ruolo di Hezbollah e i precedenti diplomatici
Hezbollah, gruppo di ispirazione sciita, ha a lungo rifiutato qualsiasi colloquio diretto con Israele. Tuttavia, uno sviluppo del genere non è senza precedenti nella recente storia della regione. Il cessate il fuoco che ha posto fine all’ultima guerra tra Israele e Hezbollah nel novembre 2024 è stato negoziato indirettamente tra Israele e il governo libanese tramite mediatori statunitensi. Anche se Hezbollah non era firmatario formale dell’accordo, l’intesa non avrebbe potuto funzionare senza il suo consenso.
Le tensioni tra Stati Uniti e Iran
Ma gli ultimi violenti combattimenti tra Israele e Hezbollah hanno minacciato di far saltare anche la tregua raggiunta a fatica tra Stati Uniti e Iran, destinata a scadere la prossima settimana. L’Iran ha ripetutamente insistito affinché la tregua venisse estesa anche al Libano, proposta che Stati Uniti e Israele hanno respinto ufficialmente, dichiarando che nell’accordo non era prevista questa condizione. La stessa Casa Bianca aveva dichiarato che il Libano non rientrava nella tregua, versione subito smentita da Teheran.
L'impatto del conflitto e le missioni Unifil
Nel frattempo il conflitto a sud del Libano non si è mai interrotto, coinvolgendo anche i soldati della missione di pace Unifil. Nell’esplosione di un ordigno rudimentale sono morti tre caschi blu. Hezbollah e Israele si sono rimpallati le responsabilità. Secondo le autorità libanesi, più di 2.100 persone sono state uccise in Libano durante l’ultimo conflitto e oltre un milione sono state sfollate - circa un quinto della popolazione.
Incertezza sul futuro dei territori e delle vittime
Non è chiaro se i residenti del sud del Libano potranno tornare a casa; Israele ha recentemente indicato di pianificare l’occupazione di vaste aree anche dopo l’attuale conflitto con Hezbollah. Secondo le autorità israeliane, almeno 13 soldati israeliani sono stati uccisi, insieme a due civili.