Trump annuncia: accordo molto vicino con l'Iran

AGI - Stati Uniti e l'Iran sono "molto vicini" a un accordo e Teheran è disposta "a liberarsi del proprio uranio arricchito", una delle principali richieste di Washington. Lo ha detto il presidente americano ai giornalisti alla Casa Bianca spiegando che “siamo molto vicini a concludere un accordo con l'Iran” e aggiungendo che prenderebbe in considerazione l'idea di recarsi in Pakistan, che funge da mediatore, se l'accordo dovesse concretizzarsi.
“Ci sono ottime possibilità che raggiungiamo un accordo”, ha insistito. “Hanno accettato di restituirci la polvere nucleare”, ha assicurato Donald Trump senza fornire ulteriori dettagli, utilizzando il termine che impiega per indicare le scorte di uranio arricchito, una delle richieste chiave degli Stati Uniti per raggiungere un accordo. La Repubblica islamica non ha confermato questo punto.
I negoziati e la mediazione del Pakistan
Tra l'Iran e gli Stati Uniti proseguono le trattative sotto l'egida del Pakistan per organizzare una seconda tornata di negoziati, dopo il fallimento della prima a Islamabad lo scorso fine settimana, con l'obiettivo di porre fine in modo definitivo alla guerra. L'influente capo dell'esercito pakistano Asim Munir era in Iran giovedì per incontrare il presidente del Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf, considerato il principale interlocutore da parte di Teheran.
La speranza per il cessate il fuoco e l'economia
Di fronte a un conflitto che ha causato migliaia di morti, principalmente in Iran e in Libano, dall'offensiva israelo-americana lanciata il 28 febbraio, e che sta scuotendo l'economia mondiale, il mondo spera almeno in una proroga di due settimane del cessate il fuoco, in vigore dall'8 aprile. Per il momento non è stata fissata “alcuna data” per un secondo round di discussioni, ha indicato il portavoce del ministero degli Affari esteri pakistano.
Le tensioni nello stretto di Ormuz e le minacce militari
L'Iran continua a bloccare lo stretto di Ormuz, e da lunedì Washington impone un blocco sulle navi in provenienza o a destinazione dei porti iraniani. “Se l'Iran fa la scelta sbagliata, allora ci sarà un blocco e le bombe cadranno sulle sue infrastrutture elettriche ed energetiche”, ha minacciato il ministro della Difesa americano Pete Hegseth.
Ottimismo cauto tra minacce e canali diplomatici
L'Iran minaccia a sua volta di bloccare anche il Mar Rosso, pur ribadendo la sua volontà di negoziare. L'ambasciatore iraniano all'Onu ha definito Teheran “cautamente ottimista” riguardo a questi colloqui e ha espresso la sua speranza di "risultati significativi".