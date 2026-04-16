Per la portaerei Usa Ford è la missione più lunga dal Vietnam

AGI - La portaerei USS Gerald Ford (CVN 78) è nel record di permanenza in missione. Oggi, 296esimo giorno in mare, ha eguagliato quello della Truman di cinque anni fa.
PARTENZA: 24 giugno 2025, da Norfolk, Virginia.
A luglio 2025, la nave ha operato sotto comando Nato, partecipando a esercitazioni nel Mar di Norvegia e nel Mediterraneo.
RIDISLOCAMENTO: A fine ottobre 2025, la nave è stata riposizionata nel Mar dei Caraibi (sotto il controllo del Southern Command) per operazioni di contrasto al narcotraffico e pressioni sul Venezuela. Il gruppo della Ford ha partecipato alle azioni per il blocco navale che ha portato alla cattura del Presidente Nicolas Maduro e della moglie il 3 gennaio. In quell'occasione, aerei della Ford hanno partecipato all'operazione "Absolute Resolve" al largo del Venezuela.
IL MEDIO ORIENTE: a febbraio 2026, la portaerei ha ricevuto ordini di dirigersi verso il Medio Oriente. I suoi aerei hanno partecipato agli attacchi all'Iran dal 28 febbraio.
LE DISAVVENTURE: la lunga missione ha incontrato due ostacoli inaspettati.
TOILETTE FUORI USO: prima l'intasamento della maggior parte dei bagni che ha costretto a un intervento nella base di Creta (costo 400 mila dollari), ma una volta rientrata alla sua base a Norfolk (in Virginia) gli impianti igienici dovranno subire un'ampia revisione, pare che gli intasamenti siano dovuti a errori di progettazione e che siano risolvibili con un lungo e radicale intervento.
L'INCENDIO MISTERIOSO: il 12 marzo la nave ha subito un importante incendio nella lavanderia, ci sono volute 30 ore per essere certi di averlo estinto. Sono andate perdute divise, soprattutto, materassi distruggendo 600 letti, con relativo sbarco di centinaia di membri dell'equipaggio. Rientrata a Spalato per le riparazioni, da lunedì è di nuovo in azione nel Mediterraneo. Sulle cause dell'incendio sono in corso indagini di civili e militari.