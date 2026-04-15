Dopo live record al Coachella, Justin Bieber esplode su Spotify

AGI - È l'artista più ascoltato a livello globale su Spotify. Dopo esser stato la superstar indiscussa del Coachella Festival 2026, il cantautore canadese Justin Bieber conquista un altro record. Un primato raggiunto già ieri, a 24 ore dal suo show nel deserto californiano, tra Indio e Palm Springs.
Dopo la sua esibizione, una sorta di 'viaggio nel tempo' e nella musica di Bieber - da quando, appena tredicenne, mamma Pattie caricava i video online delle sue prime performance in cameretta, ai featuring con i più grandi artisti mondiali del rap-pop - il cantante piazza ben 21 brani nella Top 200 Global di Spotify, il numero più alto mai raggiunto da un artista dopo essersi esibito al Coachella festival. E non è tutto: Bieber ha anche raggiunto il primo posto nella classifica Global Top Artist della stessa piattaforma musicale visto che il suo catalogo ha superato i 77 milioni di ascolti in un solo giorno, secondo i dati di Spotify raccolti da Variety.
La scalata dei singoli e l'effetto nostalgia
Scoperto su YouTube dal manager Scooter Braun, il trentenne Bieber, con oltre 130 milioni di copie tra album e singoli venduti in appena 15 anni di 'carriera' e miliardi di stream, continua a infrangere record mondiali. I brani che più hanno contribuito al trionfo su Spotify sono stati 'Beauty and a Beat', che si è posizionato al terzo posto; il suo singolo 'Baby', che lo proiettò nel firmamento internazionale nel 2010, e 'Daisies', al sedicesimo posto.
Il successo dell'ultimo album swag negli usa
L'eco del suo ritorno dal vivo al Coachella festival, dopo 4 anni di assenza, ha spinto ugualmente gli ascolti del suo ultimo album, 'Swag', aumentati dell'80% solo negli Usa dall'inizio della settimana. A decretare il successo del suo ritorno sul palco, in California, con uno spettacolo tutto 'sold out' è stata proprio l'idea di condividere con il pubblico oltre ai brani più recenti, una retrospettiva nostalgica della sua carriera dagli esordi su YouTube dando vita a un 'karaoke di massa'. Uno show che era stato giudicato come 'divisivo' e che invece ha riunito più di una generazione.
Icona globale per millennial e gen z
Bieber, che è stato anche l'under 25 più ricco del mondo (già allora con un patrimonio di oltre 250 milioni di dollari), del resto ha anche ridefinito il concetto di pop star per i Millennial e Gen Z. La sua vita da favola al fianco della bella Hailey Baldwin, modella e imprenditrice di successo, la paternità gestita con discrezione con l'impegno e i progetti per il sociale hanno fatto il resto nella costruzione della star globale. E come una vera pop star sul palco iconico del Coachella, Bieber - oggi più maturo e consapevole - è tornato a stupire e a far sognare. Facendo centro.