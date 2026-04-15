Pasdaran avrebbero impiegato satellite cinese contro obiettivi Usa
Financial Times: i Pasdaran avrebbero impiegato un satellite cinese per colpire obiettivi Usa
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Financial Times: i Pasdaran avrebbero impiegato un satellite cinese per colpire obiettivi Usa

Il satellite sarebbe stato trasferito all’Irgc tramite una sofisticata “consegna in orbita” dopo il lancio avvenuto in Cina a fine 2024
Il razzo vettore CERES-1 con a bordo tre satelliti decolla dal Centro di lancio satellitare di Jiuquan
Afp - Il razzo vettore CERES-1 con a bordo tre satelliti decolla dal Centro di lancio satellitare di Jiuquan
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AGI - Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (Irgc) ha utilizzato un satellite di fabbricazione cinese per coordinare attacchi di precisione contro basi aeree americane in Medio Oriente e infrastrutture civili. Lo rivela un'inchiesta del Financial Times, sottolineando che i Pasdaran hanno compiuto un importante passo avanti nelle sue capacità di attacco regionale, impiegando segretamente un satellite spia di Pechino per orchestrare attacchi contro installazioni militari statunitensi nel conflitto in corso.

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Il satellite, identificato come TEE-01B, sarebbe stato trasferito alla Forza Aerospaziale dell'Irgc attraverso un sofisticato schema di "consegna in orbita" dopo il suo lancio avvenuto alla fine del 2024 dal suolo cinese.

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