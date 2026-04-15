Donne spiate nei bagni e nei camerini, insegnante condannato a 180 anni di carcere
Donne spiate nei bagni e nei camerini, insegnante condannato a 180 anni di carcere 
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Donne spiate nei bagni e nei camerini, insegnante condannato a 180 anni di carcere

Sentenza del Tribunale superiore di giustizia della Navarra, in Spagna
Donne spiate nei bagni e nei camerini, insegnante condannato a 180 anni di carcere
Francesco Militello Mirto / NurPhoto / NurPhoto via AFP - La polizia spagnola
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AGI - Un insegnante di un istituto di Zizur, in Navarra (nel nord della Spagna), è stato condannato a un totale di 180 anni e 9 mesi di carcere per aver ripreso di nascosto 42 donne nei bagni della scuola e nei camerini di negozi. Lo ha reso noto il Tribunale superiore di giustizia della Navarra.

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Nella sentenza, impugnabile, i giudici precisano che, in base all'articolo 76 del codice penale spagnolo, il limite massimo di pena effettivamente scontabile è di 15 anni, pari al triplo della condanna più elevata prevista.

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Tra le vittime figura anche una vicina di casa dell'imputato che, accortasi della presenza della telecamera, ha presentato denuncia nell'ottobre 2023, dando avvio alle indagini di polizia e al procedimento giudiziario.

Secondo quanto emerso, l'uomo ha inoltre approfittato della sua posizione di docente per accedere ai dati personali delle studentesse dell'istituto in cui lavorava, impossessandosi delle credenziali di accesso a email e social network come Instagram e Snapchat, attraverso le quali ha ottenuto e conservato file e immagini private.

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