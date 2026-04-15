Incassa un milione con certificati di malattia falsi

AGI - È stato arrestato nella regione della Loira Atlantica un venticinquenne, senza laurea in medicina, che avrebbe ricavato quasi un milione di euro dalla vendita online di oltre 44.000 certificati di malattia falsi. Finito in manette alla fine del mese scorso, il giovane è stato formalmente incriminato a Parigi all'inizio di aprile e posto in custodia cautelare nel carcere di Fleury-Mérogis.
L'inchiesta, racconta Le Parisien, era partita all'inizio dello scorso anno, quando la sezione di sanità pubblica della procura di Parigi ricevette da procure regionali diverse comunicazioni che segnalavano tutte lo stesso fenomeno: certificati di malattia ottenuti tramite un sito web che utilizzava l'identità di un medico inesistente. L'indagine, affidata lo scorso all'Unità per i crimini informatici della Polizia giudiziaria, ha permesso di ricostruire rapidamente la frode: per 21 euro a transazione, qualsiasi utente di internet poteva ottenere, in pochi clic, un certificato di malattia valido, o almeno apparentemente tale.
I dettagli dell'attività illecita e i guadagni
Il sospettato avrebbe guadagnato fino a 49.000 euro al mese da questa attività illecita, con clienti sparsi su tutto il territorio nazionale. Identificare il venticinquenne è stato facile perché "non aveva messo in atto alcuna manovra per occultarsi efficacemente", ha indicato una fonte vicina all'indagine secondo la quale il sospettato, inoltre, denunciava alle autorità altri truffatori che offrivano servizi simili al fine di eliminare i rivali dal mercato.
Le accuse formali e l'incriminazione
Il giovane ha confessato dopo l'arresto e, lo scorso 3 aprile, è stato formalmente incriminato a Parigi per esercizio abusivo della professione medica, frode, falsificazione e utilizzo di documenti falsi, associazione a delinquere e riciclaggio di denaro. L'indagine ha messo in luce la vastità del fenomeno della vendita online di certificazioni contraffatte che ha coinvolto migliaia di transazioni illecite.