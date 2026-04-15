Internet, in arrivo l'app europea per la verifica dell'età online

AGI - Nella sicurezza online "un tema centrale è la questione di come garantire una soluzione tecnica a livello europeo per la verifica dell'età. E oggi posso annunciare che abbiamo la risposta. La nostra app europea per la verifica dell'età è tecnicamente pronta e sarà presto disponibile per i cittadini". Lo ha annunciato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen che insieme alla vicepresidente esecutiva Henna Virkkunen ha presentato alla stampa la soluzione europea per la verifica dell'età nell'accesso ai contenuti online.
"Questa app consentirà agli utenti di dimostrare la propria età quando accedono alle piattaforme online, proprio come i negozi chiedono un documento d'identità a chi acquista bevande alcoliche. - ha proseguito von der Leyen - Non è la prima volta che la Commissione propone una soluzione innovativa a un nuovo problema".
Come funziona l'app
La presidente è poi entrata nel merito del funzionamento di questo nuovo strumento di verifica. "È facile da usare" ha assicurato il numero uno di palazzo Berlaymont "la si configura con il passaporto o la carta d'identità, e poi si dimostra la propria età quando si accede ai servizi online. In secondo luogo, rispetta i più elevati standard di privacy al mondo. Gli utenti potranno dimostrare la propria età senza rivelare altre informazioni personali". Quindi seppure pensata per tutelare il pubblico dei minori, l'app, open source, funzionerà per tutti e garantisce l'anonimato. L'app funziona su qualsiasi dispositivo: telefono, tablet, computer.
Adozione e protezione dei minori
"Le piattaforme online possono facilmente fare affidamento sulla nostra app di verifica dell'età, quindi non ci sono più scuse. L'Europa offre una soluzione gratuita e facile da usare che può proteggere i bambini da contenuti dannosi e illegali. E vediamo che sempre più Stati membri stanno facendo grandi progressi. - ha spiegato Ursula von der Leyen - Francia, Danimarca, Grecia, Italia, Spagna, Cipro e Irlanda sono all'avanguardia. Stanno pianificando di integrare l'app nei loro portafogli digitali nazionali. E spero che altri Stati membri e il settore privato seguano l'esempio, in modo che ogni cittadino possa utilizzare questa app. Questa app offre a genitori, insegnanti e tutori un potente strumento per proteggere i bambini, perché non tollereremo le aziende che non rispettano i diritti dei nostri bambini".
Priorità ai diritti dei bambini
"Per questo che stiamo procedendo a tutta velocità e con determinazione nell'applicazione delle nostre norme europee. I diritti dei bambini nell'Unione europea vengono prima degli interessi commerciali" ha concluso.