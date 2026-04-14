'A riveder le stelle', a Roma una mostra sulla visita di re Carlo

AGI - I quattro "memorabili" giorni della visita di re Carlo III e della regina Camilla a Roma, un anno fa, sono stati immortalati in decine di fotografie in mostra a Villa Wolkonsky, residenza dell'ambasciatore britannico in Italia. 'A Riveder le Stelle', questo il titolo dell'esposizione inaugurata oggi, ripercorre alcuni dei momenti piu' emblematici del viaggio a Roma e Ravenna, compreso lo storico discorso del sovrano alla Camera dei deputati.
Collaborazione proficua con l'Italia
L'iniziativa "nasce da una nostra profonda convinzione: il successo della visita è stato reso possibile dalla collaborazione ampia e proficua con l'Italia", ha dichiarato l'incaricato d'affari dell'ambasciata britannica, David Burton, si legge in una nota. E soprattutto, ha aggiunto, "all'affetto dimostrato dalle istituzioni e dai tantissimi italiani che hanno accolto i sovrani con straordinario calore". Al corrente dell'iniziativa, re Carlo III si è detto "lieto di apprendere di questa mostra fotografica e ha menzionato quanto le loro maestà conservino ricordi tanto affettuosi e speciali della loro visita in Italia, insieme alla successiva visita in Vaticano", riferisce la nota.
La mostra fotografica è arricchita da alcuni contributi come il video-racconto dei quattro giorni e dai videomessaggi di Alberto Angela e Carolyn Smith. Aver fatto da guida a re Carlo è stata "un'enorme emozione, ma anche una grandissima responsabilità", ha sottolineato Angela, "mi ha colpito molto il loro interesse: erano coinvolti, molto interessati. È stata un'esperienza molto bella che non dimenticherò, come non la dimenticherete voi".