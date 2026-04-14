Pechino lancia un piano in 4 punti per la pace nel Golfo

AGI - Pechino punta ad assumere un ruolo centrale nel ping pong diplomatico per la fine della guerra tra Usa e Iran. E dopo il fallimento dei negoziati in Pakistan tra le delegazioni degli Stati Uniti e di Teheran lancia un piano di quattro punti. Coesistenza pacifica, sovranità nazionale, rispetto del diritto internazionale e sviluppo e sicurezza. Sono i "titoli" della proposta cinese per la soluzione del conflitto Usa-Iran.
Mao Ning, portavoce del ministro degli Esteri di Pechino li ha postati sui social. "Il presidente Xi Jinping ha avanzato quattro proposte per salvaguardare e promuovere la pace e la stabilità in Medio Oriente.
Pechino propone una "coesistenza pacifica"
Primo: mantenere l'impegno per il principio della coesistenza pacifica. Gli Stati del Golfo in Medio Oriente sono vicini stretti che non possono essere spostati. È importante sostenere gli Stati del Golfo nel miglioramento dei loro rapporti, lavorare per costruire un'architettura di sicurezza comune, completa, cooperativa e sostenibile per il Medio Oriente e la regione del Golfo, e consolidare le basi per la coesistenza pacifica.
La tutela della sovranità nazionale
Come secondo punto, Pechino propone di mantenere l'impegno per il principio della sovranità nazionale. La sovranità rappresenta la base per la sopravvivenza e lo sviluppo di tutti i paesi, in particolare quelli in via di sviluppo, e non deve essere violata. La sovranità, la sicurezza e l'integrità territoriale degli Stati del Golfo devono essere rispettate con serietà, e la sicurezza del loro personale, delle loro strutture e istituzioni deve essere vigorosamente tutelata.
Il rispetto del diritto internazionale nel solco dell'Onu
Pechino, poi, chiede di mantenere l'impegno per il principio del rule of law internazionale. È importante difendere fermamente il sistema internazionale con l'ONU al suo centro, l'ordine internazionale basato sul diritto internazionale e le norme fondamentali che regolano le relazioni internazionali, fondate sugli scopi e principi della Carta delle Nazioni Unite.
Equilibrio tra sviluppo e sicurezza
Il quarto e ultimo punto della proposta di Pechino chiede di mantenere l'impegno per un approccio equilibrato allo sviluppo e alla sicurezza. La sicurezza è un prerequisito per lo sviluppo, e lo sviluppo funge da garanzia per la sicurezza. Tutte le parti dovrebbero lavorare per creare un ambiente favorevole e apportare energia positiva allo sviluppo degli Stati del Golfo.
La Cina è pronta a condividere con i paesi del Golfo le opportunità derivanti dalla modernizzazione cinese, e a lavorare con loro per coltivare un terreno fertile per lo sviluppo e la sicurezza regionale".