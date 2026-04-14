In Iran è entrato il primo carico di aiuti umanitari

AGI - In Iran è entrato il primo carico internazionale di aiuti umanitari di emergenza attraverso la frontiera con la Turchia. Si tratta del primo trasferimento transfrontaliero riuscito dall’inizio del conflitto. Lo ha confermato a Ginevra un portavoce della Federazione internazionale della Croce rossa e della Mezzaluna Rossa.
In Iran i primi aiuti umanitari
Il convoglio trasporta 48 tonnellate di aiuti inviati dalla Mezzaluna rossa turca, tra cui tende, coperte e articoli per l’igiene, oltre a duecento kit con forniture avanzate per il trattamento di feriti con traumi.
"Questi set contengono equipaggiamenti essenziali per trattare lesioni gravi e stabilizzare i pazienti, e sono progettati per fornire cure immediate che salvano vite in situazioni critiche", ha spiegato il portavoce Tommaso Della Longa.
Coperte, medicinali e 200 generatori
Il Comitato internazionale della Croce rossa ha inoltre inviato alla Mezzaluna rossa iraniana 171 tonnellate di beni domestici essenziali per coprire i bisogni di 25 mila persone. Il contenuto di cinque camion è stato consegnato ieri, mentre il resto arriverà entro la fine della settimana. L’organizzazione ha anche donato 200 generatori e 100 motopompe acquistati localmente per sostenere le operazioni di soccorso e salvataggio.
La Croce Rossa: "Contesto umanitario molto difficile"
Per la Croce rossa, il successo di questa prima operazione transfrontaliera rappresenta un primo passo per rispondere alle richieste iraniane "in un contesto umanitario molto difficile", caratterizzato da bisogni medici molto elevati. Il portavoce ha inoltre sottolineato il forte impatto psicologico degli attacchi sulla popolazione civile e il lavoro dei volontari della Mezzaluna rossa iraniana, impegnati costantemente nel soccorso tra le macerie, attività durante la quale almeno quattro di loro sono stati uccisi in attacchi successivi.
Distribuzione degli aiuti in Iran
Si tratta del primo aiuto che la Federazione riesce a far entrare nel Paese, dove è diventata il principale fornitore di assistenza d’emergenza nelle sei settimane di guerra con Stati Uniti e Israele.
Il carico ha attraversato la frontiera domenica ed è in arrivo a Teheran, da dove verrà distribuito in base alle necessità dei team di primo soccorso operativi nella capitale e in altre aree del Paese.