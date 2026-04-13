Trump ordina al McDonald's: una rider alla Casa Bianca

AGI - In una scena che è apparsa studiata, il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha tenuto una improvvisata conferenza stampa con i giornalisti, regalando a telecamere e fotografi un momento di quotidianità: la consegna del cibo McDonald's, di cui il Presidente è ghiotto, da parte di una donna che lavorava come delivery.
Trump ha ricevuto una consegna di hamburger e patatine fritte fuori dallo Studio Ovale per promuovere la sua legge "niente tasse sulle mance". Ha preso due sacchetti di McDonald's, da una persona delle consegne che indossava una maglietta con scritto "DoorDash Grandma".
La proposta sull'eliminazione delle tasse federali
"Il motivo è che ho sentito dire che hai incassato altri 11 mila dollari, perché la tassa era così alta, il rimborso è stato il più grande che tu abbia mai ricevuto", le ha detto Trump mentre prendeva i sacchetti. Il riferimento è all'idea di Trump di eliminare le tasse sulle mance, in particolare quelle federali nei settori che tradizionalmente vivono di questo, dai baristi ai caddie dei golf, e consente di dedurre dalle tasse determinate somme.
Il dialogo con la rider e le domande dei giornalisti
Ma poi il Presidente le ha chiesto di fargli compagnia mentre rispondeva alle domande dei giornalisti, dalla questione Iran all'attacco al Papa. La donna lo ha ringraziato ed è rimasta al suo fianco. Quando alla rider, che in seguito si è identificata come Sharon Simmons, è stato chiesto se alla Casa Bianca si lasciano buone mance, Trump è sembrato tirare fuori dei contanti dalla tasca per consegnarglieli.
La mancia record consegnata da Donald Trump
La scena che ha visto, fuori dallo Studio Ovale, il Presidente degli Stati Uniti ricevere l'ordine di hamburger e patatine fritte ha aggiunto un dettaglio in più: quando alla donna della consegna, Sharon Simmons, i giornalisti hanno chiesto se le mance alla Casa Bianca erano generalmente buone, a quel punto Donald Trump ha consegnato alla donna cento dollari di mancia.