Trump su Truth pubblica una sua immagine rappresentato da Gesù

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AGI - Il presidente americano, Donald Trump, dopo aver pesantemente attaccato Papa Leone XIV, ha pubblicato su Truth un'immagine generata dall'intelligenza artificiale in cui lui veste i panni di Gesù mentre cura un malato. E' circondato da alcune persone in adorazione, tra cui un'infermiera e un soldato. Sullo sfondo la Statua della Libertà, la bandiera americana e dei jet da combattimento affiancati da angeli.
Il post ha innescato un'ondata di indignazione, con accuse di blasfemia.
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Ma non è il primo del suo genere. Qualcuno ha poi pubblicato una modifica in cui il moribondo è Epstein. Fra i rilanci di Trump, l'immagine del presidente Usa che gioca a scacchi insieme a Gesù.
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