Struzzo in fuga semina caos in autostrada: folle corsa tra auto

AGI - Tra clacson, camion e sorpassi azzardati, sull’autostrada mancava solo lui: uno struzzo lanciato a tutta velocità, protagonista inatteso di una fuga tanto pericolosa quanto surreale.
L'esemplare domestico ha deciso di concedersi una breve e pericolosa gita lungo una trafficata autostrada tailandese, prima di essere recuperato sano e salvo e riportato nel suo recinto, all’interno di un bar a tema animale.
Uno struzzo in autostrada
Il protagonista della vicenda, un maschio di sei mesi, è stato avvistato mentre correva lungo una strada a tre corsie nella provincia costiera di Chonburi, in Thailandia. Intorno a lui, auto e camion sfrecciavano a tutta velocità.
La scena surreale è stata ripresa in un video da un automobilista che si trovava proprio dietro l’animale. "Chi ha perso uno struzzo per strada? Venite a prenderlo, corre velocissimo", si sente dire nel filmato.
Il racconto dell’automobilista
L’uomo, Chairat Sompong, 33 anni, ha raccontato di essersi imbattuto nella scena mentre tornava a casa, dopo essere rimasto bloccato nel traffico. "All’inizio pensavo ci fosse stato un incidente. Poi, avvicinandomi, ho visto uno struzzo correre nella corsia centrale", ha spiegato all'Afp.
Secondo il suo racconto, l’animale appariva spaventato e in preda al panico. Chairat ha cercato di guidarlo verso la corsia di sinistra, dove lo struzzo ha infine rallentato fino a fermarsi.
Velocità da record
Nonostante non possano volare, gli struzzi sono tra gli animali più veloci sulla terraferma: gli esemplari adulti possono raggiungere velocità di circa 70 chilometri orari.
La fuga e il recupero
Lo struzzo, chiamato B1, è stato infine recuperato a circa 15 chilometri dal suo recinto, situato nella località turistica di Pattaya. A raccontarlo è stato il proprietario, Itsara Boriboon, 43 anni. "Ero mortificato e molto preoccupato. Temevo potesse essere coinvolto in un incidente", ha raccontato.
Itsara aveva acquistato B1 e una femmina, B2, cinque mesi prima per 15.000 baht, e fino a quel momento non si erano mai allontanati dal loro recinto.
Cosa ha scatenato la fuga
Secondo quanto riferito dai dipendenti del locale — un cat café che ospita anche i due struzzi — la fuga sarebbe stata causata dal rumore improvviso di un camion carico di materiali da costruzione, che ha spaventato l’animale.
L’uomo che è riuscito a catturare B1 ha poi contattato il proprietario, che si è recato in una provincia vicina per riportarlo a casa.