Viaggio in Africa di Papa Leone, in 11 giorni visiterà 4 Paesi

AGI - Undici giorni, quattro Paesi (Algeria, Camerun, Angola, Guinea Equatoriale) e una decina di città. Papa Leone XIV si appresta a compiere il suo terzo viaggio apostolico, il più lungo del suo pontificato. Il programma è serratissimo: 26 discorsi previsti e una fitta rete di voli interni per incontrare le comunità locali fino al 23 aprile.
Il viaggio inizierà dall'Algeria, terra di Sant'Agostino, figura centrale per l'ordine religioso di provenienza del Pontefice. La partenza è fissata per oggi alle 9:00 da Fiumicino, con arrivo ad Algeri alle 10:00. Qui il Papa renderà omaggio ai caduti al Monumento dei Martiri e incontrerà il presidente Abdelmadjid Tebboune, prima di recarsi nella Grande Moschea di Algeri, uno dei luoghi di culto islamici più grandi al mondo.
Sulle orme di Agostino: da Algeri ad Annaba
Domani, 14 aprile, il Papa si sposterà ad Annaba, l'antica Ippona, per visitare i siti archeologici legati a Sant'Agostino e pranzare privatamente con i suoi confratelli agostiniani. Dopo la messa nella Basilica dedicata al Santo, Leone XIV farà ritorno nella capitale algerina per poi congedarsi il mattino seguente, 15 aprile, alla volta del Camerun.
Camerun: tra orfanotrofi e preghiere per la pace
A Yaoundé, il Pontefice visiterà l'orfanotrofio Ngul Zamba dopo l'incontro istituzionale con il presidente Paul Biya. Il tour camerunense toccherà Bamenda il 16 aprile, per un importante incontro ecumenico per la pace, e Douala il 17 aprile, dove è attesa una folla oceanica di 600mila fedeli allo Japoma Stadium. Prima di lasciare il Paese, il Papa incontrerà il mondo accademico nell'Università Cattolica dell'Africa Centrale.
Angola: il santuario di Muxima e l'accoglienza ai migranti
Sabato 18 aprile Leone XIV sbarcherà a Luanda, in Angola. Oltre agli impegni istituzionali, il momento più suggestivo sarà domenica 19 aprile con la visita al santuario mariano "Mama Muxima" nella provincia del Bengo. Il 20 aprile sarà la volta di Saurimo, città simbolo dell'accoglienza ai migranti in fuga dalle zone di guerra, dove il Papa celebrerà la messa per circa 30mila persone prima di rientrare nella capitale per incontrare il clero locale.
Guinea Equatoriale: la tappa finale e l'impegno sociale
L'ultima tappa comincerà il 21 aprile a Malabo, Guinea Equatoriale. Qui il Papa visiterà l'ospedale psichiatrico "Jean Pierre Olie" e l'università a lui intitolata. Mercoledì 22 aprile sarà la giornata più faticosa, con spostamenti a Mongomo (messa per 100mila persone) e a Bata. In quest'ultima città, Leone XIV vivrà tre momenti di forte impatto emotivo: la visita alla prigione cittadina; la preghiera al Monumento per le vittime dell'esplosione dell'armeria del 2021; l'incontro conclusivo allo stadio con i giovani e le famiglie.
Atto finale del viaggio del Pontefice
L'atto finale del viaggio sarà la messa allo stadio di Malabo la mattina del 23 aprile. Alle 12:45 il Pontefice salirà sull'aereo per far ritorno a Roma, dove l'arrivo a Fiumicino è previsto per le 19:55.