Una molotov contro l'abitazione di Sam Altman

AGI - La lussuosa casa di San Francisco del capo di OpenAI, Sam Altman, è stata colpita venerdì da una molotov, ha detto la società, mentre la polizia ha annunciato l'arresto di un sospettato.
Nessuno è rimasto ferito nell'incidente e l'azienda di ChatGPT non ha voluto confermare se l'amministratore delegato fosse a casa in quel momento. Il movente dell'attacco e le successive minacce di incendiare la sede centrale di OpenAI a San Francisco, apparentemente da parte dello stesso ventenne, non sono stati immediatamente resi noti.
Le possibili cause dell'attacco
Ma ciò avviene in un momento in cui la notorietà di Altman è aumentata con il crescente utilizzo dell'intelligenza artificiale, nel timore che possa sconvolgere radicalmente i modelli occupazionali e causare cambiamenti sociali irreversibili. La polizia di San Francisco è intervenuta dopo la segnalazione di qualcuno che aveva tentato di dare fuoco a un cancello della grande casa.
La dinamica dell'incidente e l'intervento della polizia
In una dichiarazione, il dipartimento di polizia di San Francisco ha affermato che gli agenti sono stati inviati a casa poco dopo le 4 del mattino. "Sulla scena, gli agenti hanno appreso che un soggetto maschio sconosciuto ha lanciato un ordigno distruttivo incendiario contro una casa, provocando un incendio a un cancello esterno. Il sospettato è poi fuggito a piedi", ha detto la polizia.
L'arresto del sospettato presso la sede di OpenAI
Poco tempo dopo lo stesso uomo proferiva minacce di fronte agli uffici dell'azienda. "Quando gli agenti sono arrivati sulla scena, hanno riconosciuto che l'uomo era lo stesso sospettato dell'incidente precedente e lo hanno immediatamente arrestato", si legge nella dichiarazione della polizia. Il nome dell'arrestato non è stato reso noto.