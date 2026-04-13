I primi 100 giorni di Mamdani: 'Ho riparato più di 100mila buche stradali'

AGI - Il sindaco di New York Zohran Mamdani ha rivendicato la propria linea politica a 100 giorni dall'inizio del mandato, difendendo l'uso dell'azione pubblica per sostenere la maggioranza dei cittadini. "So che molti usano la parola 'socialista' come un insulto, qualcosa di cui vergognarsi. Possono provarci quanto vogliono, ma non ci vergogneremo di usare l'azione pubblica per difendere il maggior numero possibile di persone, non solo pochi", ha dichiarato durante un intervento nel Queens.
Il sindaco, 34 anni, ha rivendicato risultati concreti, tra cui la riparazione di 102.000 buche stradali dall'inizio dell'anno, definendo l'approccio una 'politica del marciapiede': "Se il governo non è in grado di occuparsi delle piccole cose, come si può pensare che riesca a fare le grandi?", ha detto.
Le nuove iniziative del sindaco
Tra le altre misure annunciate da Mamdani, l'apertura dal prossimo anno della prima di cinque botteghe alimentari municipali con prezzi calmierati, parte di un piano per ridurre il costo della vita per gli 8,5 milioni di abitanti della città. Avviati anche, con il sostegno dello Stato di New York, programmi di assistenza gratuita per i bambini tra i 2 e i 3 anni.
Mamdani ha inoltre modificato la composizione del comitato incaricato di regolare gli affitti di una parte degli appartamenti, che nei prossimi mesi potrebbe decidere un congelamento dei canoni, come promesso in campagna elettorale. Resta invece ancora in fase di discussione con le autorità statali il progetto di rendere gratuiti i trasporti pubblici su autobus. Durante l'evento, i sostenitori hanno scandito slogan a favore di una maggiore tassazione dei redditi più elevati, misura che il sindaco sostiene ma che richiede l'approvazione dello Stato.