Britney Spears si ricovera in una struttura per disintossicarsi

AGI - Britney Spears si è ricoverata volontariamente in una struttura di cura. Lo ha confermato il suo rappresentante ad ABC News, senza fornire ulteriori dettagli. La notizia arriva a distanza di alcune settimane dall'arresto della cantante, avvenuto a marzo secondo i registri dell'ufficio dello sceriffo della contea di Ventura.
I dettagli dell'arresto e l'indagine
In quel caso, le autorità avevano riferito che la cantante era stata fermata il 4 marzo dalla California Highway Patrol con il sospetto di guida in stato di alterazione dopo una segnalazione per guida ad alta velocità. Secondo gli investigatori, Spears, che era sola in auto, mostrava segni di alterazione ed era stata sottoposta ai test di sobrietà sul posto. I risultati degli esami chimici sono ancora attesi e l'indagine resta aperta. La cantante era stata rilasciata la mattina successiva e dovrà comparire il 4 maggio 2026 davanti alla Corte superiore della contea di Ventura.
La reazione del rappresentante e i passi futuri
Dopo l'arresto, il suo rappresentante aveva definito l'episodio "spiacevole e del tutto ingiustificabile", spiegando che Spears avrebbe compiuto i passi necessari per rispettare la legge e affrontare una situazione descritta come da tempo problematica.
Una vita turbolenta
Gli ultimi anni nella vita di Britney Spears sono stati segnati da profonde turbolenze personali. Dopo la fine della conservatorship (la tutela legale paterna durata 13 anni) nel 2021, la cantante ha espresso più volte il desiderio di allontanarsi dall'industria discografica, limitandosi a collaborazioni di prestigio come "Hold Me Closer" con Elton John. L'arresto arriva in un momento delicato della sua vita privata. Nel 2024 è stato ufficializzato il divorzio da Sam Asghari, il suo terzo marito, dopo una separazione che la stessa Spears aveva definito "scioccante" sui propri canali social.
Nonostante l'addio (forse definitivo) alla musica, Britney sembra aver trovato una nuova voce nella scrittura. Dopo il successo mondiale del memoir The Woman in Me nel 2023, la popstar ha recentemente lasciato intendere di essere al lavoro su nuovi libri previsti per la seconda metà del 2025. "È bello dedicarsi alla scrittura e comprendere il potere dell’immaginazione", aveva dichiarato in un post su Instagram, sottolineando l'importanza di seguire le proprie ambizioni. Resta ora da capire come questo nuovo intoppo giudiziario influenzerà i suoi piani per il futuro e la ritrovata libertà tanto faticosamente ottenuta.