Il blocco navale in Iran: le mosse di Trump dal Venezuela a Cuba 

AGI - Trump ordina il blocco navale contro l’Iran dopo il fallimento dei negoziati di Islamabad. Si tratta del terzo blocco navale messo in atto dall'Amministrazione Trump dopo quello contro il Venezuela, che nel giro di un mese ha portato all'operazione per l'arresto del presidente Nicolas Maduro, e quello contro Cuba.
Il blocco navale in Venezuela
Il 17 dicembre 2025, Trump ha ordinato il blocco navale di tutte le petroliere sanzionate che entrano ed escono dal Venezuela, arrivando al sequestro di almeno sette navi, il cui rilascio è cominciato nei giorni scorsi dopo la costruzione di nuovi rapporti degli Usa con il nuovo governo venezuelano.
Il blocco navale a Cuba
Il presidente degli Stati Uniti ha fatto l’annuncio con un post pubblicato sul social Truth. L'11 gennaio di quest'anno, sempre su Truth, è arrivato l'annuncio del blocco navale per Cuba: "Cuba ha vissuto, per molti anni, grazie a grandi quantità di petrolio e denaro provenienti dal Venezuela", ha scritto Trump.
"In cambio, Cuba ha fornito 'servizi di sicurezza' agli ultimi due dittatori venezuelani, ma ora non più! Non ci sarà più petrolio o denaro a Cuba - zero! Suggerisco vivamente che raggiungano un accordo, prima che sia troppo tardi".
Alla fine di marzo, sull'isola sono arrivate navi cariche di aiuti umanitari e, il 30, ha attraccato una petroliera russa "autorizzata" da Trump a scaricare per ridurre i continui blackout elettrici che avevano messo in ginocchio l'isola, in particolare gli ospedali.
Il blocco navale in Iran: la strategia di Trump
L’Iran è il terzo "bersaglio" del blocco navale deciso dagli Usa dopo i casi Venezuela e di Cuba. Una strategia, non ancora rivelata nei dettagli da Trump, che potrebbe portare l’Us Navy a controllare le rotte verso i porti del regime degli ayatollah. Sul suo social Truth, il presidente Usa aveva infatti annunciato di aver comandato alla Marina di intercettare tutte le navi in acque internazionali che hanno pagato un pedaggio all'Iran per attraversare lo stretto di Hormuz, affermando che tale pedaggio è "illegale".
"Il blocco inizierà a breve"
"Il blocco inizierà a breve. Altri Paesi parteciperanno a questo blocco. Non sarà permesso all'Iran di trarre profitto da questo atto illegale di estorsione. Vogliono soldi e, soprattutto, vogliono armi nucleari", aveva scritto il presidente americano che ha inoltre espresso fiducia nel fatto che "prima o poi" si raggiungerà un accordo per il libero passaggio attraverso lo Stretto, ma ha accusato l'Iran di impedirlo con la posa di mine.
"Questa è un'estorsione internazionale e i leader dei Paesi, soprattutto degli Stati Uniti, non si lasceranno mai estorcere", ha insistito Trump, affermando che il suo Paese si sarebbe occupato dello sminamento dello Stretto.