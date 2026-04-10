Donna uccisa a colpi di martello, Trump pubblica un video shock

AGI - In difficoltà per la gestione del conflitto con l'Iran, e sorpreso dalle dichiarazioni della moglie Melania sul caso Epstein, il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha provato a riportare l'attenzione su una delle sua battaglie: la lotta all'immigrazione illegale. Stavolta il Presidente ha scelto di pubblicare sul suo social, Truth, un video molto violento, senza censure, che mostra una donna in Florida uccisa a colpi di martello in faccia da un uomo descritto da Trump come un "immigrato illegale" proveniente da Haiti.
La vittima, dipendente di una stazione di benzina, era uscita per andare incontro all'uomo, che aveva preso a martellate un'auto parcheggiata. Nelle immagini sconvolgenti, riprese da una telecamera di sorveglianza dell'impianto, si vede l'uomo andare incontro alla donna e colpirla al volto con un martello, e poi infierire sul suo volto una volta finita a terra.
Attenzione: il seguente video contiene immagini crude che potrebbero urtare la sensibilità
L'omicidio è avvenuto la settimana scorsa in Florida. Il video postato da Trump era stato inizialmente diffuso dal corrispondente di Fox News, Bill Melugin, lo stesso giorno in cui Trump aveva minacciato di commettere un crimine di guerra bombardando le infrastrutture civili iraniane. Il dipartimento di Sicurezza interna ha dichiarato che l'aggressore era stato arrestato e rilasciato nel 2022 dall'amministrazione Biden e aveva ottenuto uno status di protezione temporanea. Non è chiaro al momento se l'informazione sia corretta.