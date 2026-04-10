Ucraina, quarto cessate il fuoco per la Pasqua ortodossa

AGI - Quello che comincia alle 15.00 ora italiana di domani e si concluderà alla mezzanotte del 12 aprile, al termine della Pasqua ortodossa, sarà il quarto cessate il fuoco dall'inizio della guerra in Ucraina nel 2022.
I precedenti
Il primo era stato dichiarato nel 2023 per il Natale ortodosso, dal 6 all'8 gennaio. Il secondo per la Pasqua del 2025, dal 19 al 21 aprile. Un terzo cessate il fuoco era stato proclamato dall'8 all'11 maggio scorsi, in commemorazione dell'80esimo anniversario della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale.
I negoziati
Nel frattempo, i negoziati per risolvere il conflitto rimangono in una fase di stallo dall'ultimo round trilaterale tenutosi a Ginevra a metà febbraio. Il conflitto in Iran ha interrotto il processo di pace, che aveva già mostrato scarsi progressi, a causa del forte coinvolgimento degli Stati Uniti nella guerra in Medio Oriente.