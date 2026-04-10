Xi Jinping incontra la leader dell'opposizione di Taiwan

AGI - Il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato a Pechino il leader del partito di opposizione di Taiwan Cheng Li-wun, secondo quanto riportato dai media statali cinesi.
La presidente del Kuomintang (KMT) Cheng è la prima leader del partito a visitare la Cina negli ultimi dieci anni e ha dichiarato di sperare di seminare i "semi della pace" durante il suo viaggio, il che ha scatenato un dibattito a Taiwan con i critici che la accusano di essere troppo filo-cinese.
Le tensioni tra Cina e Taiwan
La Cina considera Taiwan una delle sue province, che non è ancora riuscita a unificare con il resto del suo territorio dalla fine della guerra civile cinese nel 1949 e non esclude di ricorrere alla forza per assumerne il controllo.
Dal 2016 la presidenza di Taiwan è detenuta da una formazione rivale del KMT, il Partito Democratico Progressista (DPP), di orientamento indipendentista e con un impronta meno conciliante nei confronti di Pechino, il che ha fortemente inasprito le relazioni bilaterali. La Cina considera l'attuale presidente taiwanese, Lai Ching-te, un separatista.
Pechino ha intensificato le pressioni diplomatiche su Taipei. Inoltre, dispiega frequentemente aerei da caccia e navi da guerra intorno all'isola e conduce regolarmente esercitazioni militari.
Venerdì Lai Ching-te ha scritto su Facebook che le azioni cinesi "minano gravemente la pace e la stabilita' regionali". In un discorso pronunciato martedi', Cheng Li-wun ha affermato che "le due sponde dello stretto non sono condannate alla guerra" e ha presentato la sua visita come un "viaggio storico per la pace".
L'appello: "Evitare la guerra"
La Cina e Taiwan dovrebbero collaborare per "evitare la guerra": lo ha detto la leader dell'opposizione dell'isola democratica al presidente cinese Xi Jinping, in occasione di un raro incontro tenutosi a Pechino. "Entrambe le parti dovrebbero superare il confronto politico... e cercare una soluzione sistemica per prevenire ed evitare la guerra, affinché lo Stretto di Taiwan possa diventare un modello di risoluzione pacifica dei conflitti nel mondo", ha detto a Xi la presidente del Kuomintang Cheng Li-wun.