Artemis II verso la Terra, nella notte l'ammaraggio

AGI - I quattro astronauti che questa settimana hanno fatto la storia raggiungendo l'orbita lunare per la prima volta in oltre mezzo secolo, si apprestano a rientrare nell'atmosfera terrestre questa sera, intorno alle 20 ora americana, le 2 di notte in Italia. La manovra di ritorno è critica quanto il lancio, con una discesa a una velocità 45 volte superiore a quella di un aereo e temperature che si avvicinano alla metà di quelle sulla superficie del Sole.
L'ammaraggio è previsto esattamente per le 20 e 7 minuti ora della costa orientale degli Stati Uniti (le 2 e 7 minuti in Italia) in un'area stimata di 2.000 miglia nautiche (3.704 chilometri) nell'Oceano Pacifico. A bordo della capsula Orion, Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover e Jeremy Hansen non solo sentiranno il loro peso quadruplicare durante la discesa, ma dovranno anche affrontare temperature estreme, riponendo tutte le loro speranze nello scudo termico, un altro test cruciale per la missione Artemis II.
I minuti critici del rientro
Dopo gli oltre otto minuti di rischio del decollo, che Artemis II ha eseguito senza intoppi lo scorso primo aprile in Florida, la NASA ora deve affrontare circa 13 minuti critici di rientro una volta che la capsula sarà entrata nell'atmosfera terrestre, culminando con l'ammaraggio di Orion "a un paio di centinaia di miglia" dalla costa di San Diego, in California. L'ingegnere spagnolo Carlos García-Galán, responsabile del programma Base Lunare della NASA, ha spiegato che il lancio e il decollo sono le manovre più rischiose. Sarà la velocità del rientro a testare lo scudo termico che protegge gli astronauti dalle "temperature estremamente elevate generate dall'attrito con l'atmosfera durante il rientro". "Possiamo raggiungere quella velocità solo se andiamo sulla Luna", ha aggiunto l'esperto, riferendosi alla fase finale di questa missione di dieci giorni, che ha orbitato attorno al satellite naturale - senza atterrare - diventando la prima missione con equipaggio a raggiungere l'orbita lunare dal 1972. L'amministratore della NASA, Jared Isaacman, ha dichiarato che non si darà pace finché i quattro membri dell'equipaggio non saranno tornati dalle loro famiglie e ha affermato che "penserà ai sistemi di protezione termica". "Sarò sincero e dirò che in realtà sto pensando al rientro dal 3 aprile 2023, quando ci è stata assegnata questa missione", ha detto alla stampa Rick Henfling, direttore del volo di rientro di Artemis. "Può sembrare strano, ma è anche letterale: dobbiamo tornare".
Le fasi dell'ammaraggio
Orion verrà attratto dalla gravità terrestre in una traiettoria di rientro libero, garantendo un viaggio efficiente dal punto di vista del consumo di carburante. Prima di entrare nell'atmosfera, la capsula si separerà dal modulo di servizio 42 minuti prima dell'ammaraggio e, a circa 120 chilometri sopra la superficie terrestre, una dozzina di propulsori ne garantiranno il corretto orientamento. Questa "palla di fuoco", come l'ha definita Glover, entrerà nell'atmosfera terrestre a una velocità di oltre 40.200 chilometri orari (circa 25.000 miglia orarie), decelerando a un ritmo fino a quattro volte superiore alla forza di gravità. Un test cruciale per lo scudo termico di Orion sarà quello di proteggere la capsula e il suo equipaggio da temperatura di circa 5.000 gradi Fahrenheit (2.760 gradi Celsius). Orion dispiegherà 11 paracadute in più fasi a un'altitudine di circa 2.700 metri e viaggiando a 210 chilometri orari (130 miglia orarie), questi ridurranno la velocità a meno di 32 chilometri orari. Dopo aver percorso oltre 640 miliardi di chilometri (circa 400.000 miglia nautiche), la capsula Orion ammarerà e verrà recuperata dalle forze armate statunitensi. Il recupero degli astronauti richiederà dai 30 ai 45 minuti. Lili Villarreal, responsabile delle operazioni di atterraggio e recupero per il programma Artemis, spera che il recupero abbia lo stesso successo di quello di Artemis I nel 2022, missione senza equipaggio, ha dichiarato che i sommozzatori saranno i primi ad avvicinarsi a Orion per valutare la qualità dell'aria e dell'acqua circostanti e assicurarsi che sia sicuro per i quattro astronauti uscire. Li aiuteranno a salire su una piattaforma gonfiabile, da dove due elicotteri li preleveranno e li trasferiranno nell'infermeria della navicella. Lì, saranno sottoposti a ulteriori esami medici a terra prima di essere trasportati a Houston, in Texas. Nel frattempo, Orion verrà rimorchiata fino alla navicella per il suo ritorno al Kennedy Space Center in Florida.