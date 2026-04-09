Macron in visita alla Comunità di Sant'Egidio

AGI - Il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, ha visitato oggi la comunità di Sant'Egidio, nel cuore di Roma. Prima di raggiungere la sede della Comunità, il capo dell'Eliseo ha fatto una tappa nella basilica di santa Maria in Trastevere, uno dei luoghi simbolo del quartiere e punto di riferimento storico e spirituale per la stessa Sant'Egidio.
Ad accompagnare Macron per le vie di Trastevere sono stati il fondatore Andrea Riccardi e il presidente Marco Impagliazzo. "Si', sono qui per vedere i miei amici di Sant'Egidio", ha risposto Macron ai cronisti che gli chiedevano se la visita avesse anche lo scopo di lanciare un messaggio di pace.
Riccardi, Macron è un uomo di pace
"L'incontro con il Presidente Macron è andato molto bene ed è ormai una consuetudine: questo è il decimo. Naturalmente al centro ci sono state le attività di Sant'Egidio in Africa e l'aiuto all'Ucraina. Abbiamo discusso molto di Medio Oriente, di come aiutare il Libano in un momento cosi' difficile e drammatico. C'è stato uno scambio lungo e approfondito e anche un'analisi di quello che l'Europa può fare in questo momento". Lo ha detto il fondatore della Comunità di Sant'Egidio, Andrea Riccardi, a margine dell'incontro con il presidente francese Emmanuel Macron. "Sant'Egidio ha dato la sua esperienza sul terreno perché siamo in 60 Paesi del mondo. Vediamo la storia dal basso, le situazioni di crisi dal basso, quindi è stato molto interessante un confronto a questo proposito". Riccardi ha poi aggiunto di nuovo sul conflitto in Iran: "Il Presidente è favorevole alla tregua e segue con preoccupazione quello che sta avvenendo in Libano. Macron è un uomo di pace e, direi, le sue iniziative, soprattutto in Medio Oriente, sono iniziative di pace per porre fine a questa distruzione dell'equilibrio".