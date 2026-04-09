Lupo in fuga da uno zoo, lezioni sospese nella scuola vicina

AGI - Le autorità sudcoreane stanno ancora cercando un lupo che è fuggito da uno zoo mercoledì 8 aprile, tanto da aver disposto la chiusura di una scuola locale per motivi di sicurezza.
L'animale, un maschio nato nel 2024 e che pesava circa 30 chilogrammi, è scappato da uno zoo in un parco a tema a Daejeon, a circa 150 chilometri a sud di Seoul, dando il via a una grande ricerca nei dintorni.
La scuola chiusa per la fuga del lupo
"Oggi la scuola primaria Daejeon Sanseong è chiusa", ha detto all'AFP un portavoce dell'Ufficio Metropolitano per l'Istruzione di Daejeon.
Le operazioni di ricerca
"Più di 300 persone, principalmente vigili del fuoco, poliziotti e soldati, stanno partecipando alle operazioni di ricerca del lupo - ha fatto sapere un funzionario del quartier generale della brigata dei vigili del fuoco di Daejeon -. Abbiamo schierato droni con telecamere questa attina presto, ma abbiamo dovuto richiamarli a causa delle piogge persistenti".
Come è fuggito il lupo
Il lupo ha scavato il terreno e danneggiato la recinzione prima di fuggire, secondo il capo dei vigili del fuoco. Immagini trasmesse dai media locali mostrano l'animale vagare in mezzo a una strada.
Un precedente: la fuga della zebra Sero
Nel 2023 capitò un episodio analogo: protagonista, quella volta, una zebra fuggita da uno zoo a Seoul e vista vagare per le strade. Sero, questo il nome della zebra, fu trovata alla fine in un vicolo, venne addormentata con un tranquillante e riportata nel suo recinto sana e salva.